Супруг олимпийской чемпионки Ирины Эмбрих: а ведь еще недавно девушки тренировались в зале, где было пять-шесть градусов тепла!

"Естественно, я проснулся рано утром и посмотрел все матчи. Ужасно болел, переживал. Теперь такое чувство, что сделано великое дело. Большое спасибо девушкам (Катрина Лехис, Юлия Беляева и Эрика Кирпу) и тренеру Кайдо Кааберма, который выпустил Иру на дорожку в финале. Все фехтовали отлично", — сказал переполненный эмоциями Александр.

По словам супруга олимпийской чемпионки, эта золотая медаль была как бальзам после четвертого места на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. "Помню слезы после окончания матча за бронзу. Были трудные времена. У Иры была травма, да и возраст уже (в этом году Ирине Эмбрих исполнился 41 год) наступает, — говорит Александр. — Наконец-то пришла эта долгожданная олимпийская медаль, и сразу — золотая".

"Наблюдая в финале за матчем Ирины, пытался успокоиться. К счастью, она выступала хорошо, была молодцом. Все девушки — молодцы. Катрина как лидер отлично сделала ту работу, которую раньше делала Ирина".

По словам Александра Эмбриха, семья многие годы была поддержкой Ирине, а по другому и быть не могло. "Я сам играл в футбол, и ребенок занимается спортом. Все понимают, что для Иры спорт в жизни — на важном месте. Мы вместе уже 20 лет, но могу сказать, что трудно не было. Мы привыкли к такому распорядку жизни", — с улыбкой говорит он. "Спортсмену просто иногда бывает тяжело. То ты взлетаешь вверх, то потом падаешь вниз. Она 22 года фехтует на высшем уровне, и мы всегда как семья ее поддерживали".

Супруг олимпийской чемпионки надеется, что олимпийское золото привлечет в фехтование новых молодых спортсменов. "Фехтование — один из последних видов, который можно назвать спортом, и который не превратился в большой бизнес. Путь к золотой олимпийской медали был в самом деле сложным. Совсем недавно девушки тренировались в Таллинне в зале, где зимой всего пять-шесть градусов тепла", — вспоминает Александр.

"Теперь можно устроить праздник. Уже завтра девушки возвращаются домой!"