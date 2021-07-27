ДЕВУШКА ДНЯ | Что написано на плече у олимпийской чемпионки из Эстонии Юлии Беляевой

Вообще-то Юлии Беляевой не привыкать делать уколы. По образованию она - медсестра. Но все-таки колоть соперниц шпагой она начала раньше, чем пациентов шприцем. Сказались родственные связи - родная тетя Юли - очень известный в Эстонии тренер Наталья Котова.

Успехи не заставили себя ждать - в возрасте 20 лет Юля взяла свою первую медаль на взрослом чемпионате Европы, а уже через год стала лучшей шпажисткой мира.

Впрочем, по инстаграму Юли не всегда можно распознать спортсменку. Фотографии с фехтования - все эти удары, уколы, стыки - редки. Куда больше там стильных фото элегантной красивой девушки.

Такие, например.

Или вот такие.

На левом плече у Юли выбита фраза по-испански. "Cree en ti mismo" - "Верь в себя". Судя по результатам, эта надпись Юле очень помогает. Правда, чтобы рассмотреть эту фразу на данном фото придется постараться.

Теперь жизнь Юли разделится на до и после 27 июля. Дня, когда она стала олимпийской чемпионкой в командном фехтовании на шпагах. Для Эстонии это всего лишь четвертое золото после восстановления независимости. И, кажется, самое эмоциональное.