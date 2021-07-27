Первые лица Эстонии поздравили в своих соцсетях сборную по фехтованию

Самым первым, кто поздравил девушек с золотом был бывший премьер-министр Юри Ратас:

Почти сразу же это сделала его сменщица, Кая Каллас:

Президент Керсти Кальюлайд очень долго не могла найти слов, но все-таки решилась, более чем через час после события:

Казалось бы, явный промах пресс-службы президента. Но! Керсти не просто поздравила постом в свойм FB, но сменила фото обложки, поставив на него победительниц!

Что же у других VIP-ов? У Каи Каллас - туристический вид на Старый город:

А у Юри - вообще скучнейшая реклама центристской партии:

А как вам? У кого - лучшее поздравление?

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