27.07.2021, 17:24
Первые лица Эстонии поздравили в своих соцсетях сборную по фехтованию(29)
Рассказываем, как отреагировали ведущие политики Эстонии на победу эстонских фехтовальщиц на Олимпийских играх в Токио и выясняем, чье поздравление понравилось больше нашим читателям.
Самым первым, кто поздравил девушек с золотом был бывший премьер-министр Юри Ратас:
Почти сразу же это сделала его сменщица, Кая Каллас:
Президент Керсти Кальюлайд очень долго не могла найти слов, но все-таки решилась, более чем через час после события:
Казалось бы, явный промах пресс-службы президента. Но! Керсти не просто поздравила постом в свойм FB, но сменила фото обложки, поставив на него победительниц!
Что же у других VIP-ов? У Каи Каллас - туристический вид на Старый город:
А у Юри - вообще скучнейшая реклама центристской партии:
А как вам? У кого - лучшее поздравление?
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