Родилась в Москве, но пригодилась в Эстонии. Кто такая Эрика Кирпу, завоевавшая золото Олимпиады(79)
Эрика родилась в 1992 году в Москве. Ее отец был тренером по фехтованию и на закате советской эпохи уехал в Россию (но вскоре вернулся в Эстонию). С матерью Ириной они говорили по-русски. Так что и потом, переехав в Тарту, на великом и могучем Эрика говорила без акцента. Впрочем, отцовские корни позволили быстро овладеть эстонским. Потом к ним прибавился английский — куда без него — и итальянский.
Когда-то Эрика и не думала идти по стопам отца, а потому начала заниматься бальными танцами, но мальчишки, с которыми ее ставили в пару ей не нравились. Пришлось браться за шпагу. Первый успех единственной в сборной Эстонии москвички датирован 2012-м годом, когда она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в итальянском городе Леньяно. Тогда в команде с Эрикой Кирпу выступали Кристина Кууск, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих — трое из этого квартета дойдут до финала Олимпиады в Токио и завоюют олимпийское золото. А год спустя Кирпу и ее партнерши завоевали титул чемпионок Европы в Загребе (Хорватия).
В 2014-м году Эрика Кирпу успешно выступила на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Казани. Эстонская спортсменка завоевала бронзовую медаль в индивидуальном зачете. В командном зачете вместе со своими партнершами завоевала серебро, уступив только сборной России.
Еще через год — новое пополнение в коллекции наград Эрики Кирпу: серебряные медали в составе сборной Эстонии на чемпионате Европы в швейцарском Монтре и бронза на первых Европейских играх в Баку. В 2016-м году Кирпу завоевала золото чемпионата Европы в польском Торуне, а год спустя, на чемпионате мира в Лейпциге эстонская фехтовальщица стала чемпионкой планеты, одержав первую для Эстонии победу в командном зачете. Но потом случился скандал.
В 2018 году Эрику убрали из состава сборной, отправлявшейся на чемпионат мира.
"Меня выкинули из команды за пару дней до вылета, история была грязная, но позднее федерация передо мной извинилась, однако такая ситуация была совершенно беспрецедентной и скандальной", — откровенничала Кирпу с журналистами. Трудно представить, где была бы сборная Эстонии без Эрики в Токио.
Пять лет назад Эрика уехала в Италию к своему молодому человеку, итальянскому шпажисту Энрико Гароццо. Так что в Эстонии она — редкая гостья. Эрика признается, на момент переезда в Милан по-итальянски почти не говорила, однако со временем овладела им в совершенстве.
"Мне проще общаться с итальянцами, так как они никогда не позволят человеку почувствовать себя одиноким", — говорит она. И добавляет, что ей все равно потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к итальянскому чувству юмора.
У Эрики есть юридическое образование TTÜ, поскольку она понимает, что вечно фехтовать не получится, а потому совмещает занятие фехтованием с работой в швейцарской фирме, занимающейся цифровым маркетингом и метит в менеджеры по коммуникации.
”Надеяться на зарплату фехтовальщице нет смысла, так как нам платят только за результаты, достигнутые в сборной”, — рассказывала она перед Олимпиадой. Но может, медаль в Токио изменит это отношение. Медаль чемпионата Европы обеспечивает 1000 евро в месяц на два года. Сколько теперь принесет золото Олимпиады?
К сожалению, отец Эрики не смог порадоваться главному в карьере успеху дочери. Три года назад он ушел из жизни после тяжелой болезни. Но он бы без сомнения гордился Эрикой. Как и вся Эстония.