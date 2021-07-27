Родилась в Москве, но пригодилась в Эстонии. Кто такая Эрика Кирпу, завоевавшая золото Олимпиады

Эрика родилась в 1992 году в Москве. Ее отец был тренером по фехтованию и на закате советской эпохи уехал в Россию (но вскоре вернулся в Эстонию). С матерью Ириной они говорили по-русски. Так что и потом, переехав в Тарту, на великом и могучем Эрика говорила без акцента. Впрочем, отцовские корни позволили быстро овладеть эстонским. Потом к ним прибавился английский — куда без него — и итальянский.

Когда-то Эрика и не думала идти по стопам отца, а потому начала заниматься бальными танцами, но мальчишки, с которыми ее ставили в пару ей не нравились. Пришлось браться за шпагу. Первый успех единственной в сборной Эстонии москвички датирован 2012-м годом, когда она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в итальянском городе Леньяно. Тогда в команде с Эрикой Кирпу выступали Кристина Кууск, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих — трое из этого квартета дойдут до финала Олимпиады в Токио и завоюют олимпийское золото. А год спустя Кирпу и ее партнерши завоевали титул чемпионок Европы в Загребе (Хорватия).

В 2014-м году Эрика Кирпу успешно выступила на чемпионате мира по фехтованию, который прошел в Казани. Эстонская спортсменка завоевала бронзовую медаль в индивидуальном зачете. В командном зачете вместе со своими партнершами завоевала серебро, уступив только сборной России.

Еще через год — новое пополнение в коллекции наград Эрики Кирпу: серебряные медали в составе сборной Эстонии на чемпионате Европы в швейцарском Монтре и бронза на первых Европейских играх в Баку. В 2016-м году Кирпу завоевала золото чемпионата Европы в польском Торуне, а год спустя, на чемпионате мира в Лейпциге эстонская фехтовальщица стала чемпионкой планеты, одержав первую для Эстонии победу в командном зачете. Но потом случился скандал.

В 2018 году Эрику убрали из состава сборной, отправлявшейся на чемпионат мира.