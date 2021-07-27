ФОТО | Лига чемпионов: "Флора" уступила "Легии" и в домашнем матче

Первая половина игры прошла без взятия ворот. Во втором тайме на 66-й минуте отличился Зенёв, но судья гол не засчитал.

Через минуту футболист гостей Рафаэль Гуймараэс Лопес (Rafael Guimaraes Lopes) забил мяч, который стал единственным в этой встрече.

Первый матч "Флора" тоже сыграла достойно. Команда из Эстонии хоть и проиграла 1:2, но пропустила лишь на 90+ минуте.



Болельщики из-за рубежа по эпидемическим причинам на матч допущены не были.