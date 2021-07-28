Футбол
28.07.2021, 09:30

Скандальный украинский футболист хочет перейти в испанский “Альконкорн”. Болельщики против и называют его нацистом

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Игрок команды Украины Александр Зозуля (N8) в матче против сборной Польши
Игрок команды Украины Александр Зозуля (N8) в матче против сборной Польши
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com
Трансфер украинского футболиста Романа Зозули в испанский “Альконкорн” обернулся скандалом. Фанаты команды в соцсетях массово выступили против его политических убеждений и в итоге теперь переход в новую команду заморозили.

Дело в том, что Роман придерживается весьма националистических взглядов. В Испании эта тема является болезненной: в прошлом веке там полыхала гражданская война между союзным Гитлеру режимом Франко и республиканцами. И фигура Зозули, который поддерживает, к примеру, батальон "Азов", стала закономерно скандальной.

"Этому человеку нет места в нашем клубе"

Как информирует издание Marca, 31-летний украинский форвард остается в статусе свободного агента. Его возможный приезд возмутил болельщиков "Алькоркона". Лидеры фанатского движения резко осудили его возможное присоединение к команде, связав Зозулю с символами нацистской идеологии.

"Роман Зозуля — не просто патриот, он — фашист, который поддерживает батальон "Азов", украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям. Мы считаем, что будет ошибкой для "Алькоркона" подписание трансфера с игроком, который опубликовал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", — цитирует фанатов "Алькоркона" издание AS.

Вот так фанаты бойкотируют переход Зозули в "Алькоркон". Они пишут "Нет трансферу с Зозулей".

Все обвинения в нацизме Зозуля отрицает:

"Они обвиняют меня в том, что я фашист, за поддержку украинской армии против пророссийских террористов. Но я не фашист", — отвечает Зозуля на обвинения со стороны фанатов.

За что критикуют Зозулю?

История со взглядами футболиста — давняя, но в последний раз тема всплыла в 2019 году. Зозуля опубликовал фото в майке с номером 18 на фоне баскетбольного табло с цифрами 14:88.

Это не просто цифры, а способ нацистской идентификации. Кодовый лозунг 14/88 широко употребляется в среде белых националистов, которые иногда используют его в качестве приветствия или подписи. Например, 88 в неонацистских кругах символизирует Heil Hitler, а число 18 — Adolf Hitler (порядковый номер букв алфавита, с которых начинается имя фюрера).

Сам Зозуля тогда сказал, что его просто привлекла разница в счете, а майку с номером 18 ему дали. Он ее не выбирал. "Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире", — сказал тогда Зозуля.

Однако мало кого это объяснение убедило — слишком "удачно" совпали цифры.

После этого в декабре 2019 года произошел последний громкий скандал с участием Зозули. Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", где играл украинец, был сорван из-за болельщиков "Райо", которые с трибун начали кричать: "Зозуля — гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi").

Арбитр остановил матч на несколько минут, но затем продолжил его. Однако уже после первого тайма вся команда Зозули решила не выходить на поле.

В испанской Ла Лиге заявили, что работают над искоренением ксенофобии и расизма на стадионах Испании, поэтому остановили матч после оскорблений в адрес Романа Зозули. Ультрас "Райо Вальекано" такую трактовку происходящего отвергли. Они написали про украинского футболиста в своем Twitter: "Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты — нацист".

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