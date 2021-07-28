Скандальный украинский футболист хочет перейти в испанский “Альконкорн”. Болельщики против и называют его нацистом(13)
Дело в том, что Роман придерживается весьма националистических взглядов. В Испании эта тема является болезненной: в прошлом веке там полыхала гражданская война между союзным Гитлеру режимом Франко и республиканцами. И фигура Зозули, который поддерживает, к примеру, батальон "Азов", стала закономерно скандальной.
"Этому человеку нет места в нашем клубе"
Как информирует издание Marca, 31-летний украинский форвард остается в статусе свободного агента. Его возможный приезд возмутил болельщиков "Алькоркона". Лидеры фанатского движения резко осудили его возможное присоединение к команде, связав Зозулю с символами нацистской идеологии.
"Роман Зозуля — не просто патриот, он — фашист, который поддерживает батальон "Азов", украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям. Мы считаем, что будет ошибкой для "Алькоркона" подписание трансфера с игроком, который опубликовал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", — цитирует фанатов "Алькоркона" издание AS.
Вот так фанаты бойкотируют переход Зозули в "Алькоркон". Они пишут "Нет трансферу с Зозулей".
Все обвинения в нацизме Зозуля отрицает:
"Они обвиняют меня в том, что я фашист, за поддержку украинской армии против пророссийских террористов. Но я не фашист", — отвечает Зозуля на обвинения со стороны фанатов.
За что критикуют Зозулю?
История со взглядами футболиста — давняя, но в последний раз тема всплыла в 2019 году. Зозуля опубликовал фото в майке с номером 18 на фоне баскетбольного табло с цифрами 14:88.
Это не просто цифры, а способ нацистской идентификации. Кодовый лозунг 14/88 широко употребляется в среде белых националистов, которые иногда используют его в качестве приветствия или подписи. Например, 88 в неонацистских кругах символизирует Heil Hitler, а число 18 — Adolf Hitler (порядковый номер букв алфавита, с которых начинается имя фюрера).
Сам Зозуля тогда сказал, что его просто привлекла разница в счете, а майку с номером 18 ему дали. Он ее не выбирал. "Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире", — сказал тогда Зозуля.
Однако мало кого это объяснение убедило — слишком "удачно" совпали цифры.
После этого в декабре 2019 года произошел последний громкий скандал с участием Зозули. Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", где играл украинец, был сорван из-за болельщиков "Райо", которые с трибун начали кричать: "Зозуля — гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi").
Арбитр остановил матч на несколько минут, но затем продолжил его. Однако уже после первого тайма вся команда Зозули решила не выходить на поле.
В испанской Ла Лиге заявили, что работают над искоренением ксенофобии и расизма на стадионах Испании, поэтому остановили матч после оскорблений в адрес Романа Зозули. Ультрас "Райо Вальекано" такую трактовку происходящего отвергли. Они написали про украинского футболиста в своем Twitter: "Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты — нацист".