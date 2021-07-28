Скандальный украинский футболист хочет перейти в испанский “Альконкорн”. Болельщики против и называют его нацистом

Дело в том, что Роман придерживается весьма националистических взглядов. В Испании эта тема является болезненной: в прошлом веке там полыхала гражданская война между союзным Гитлеру режимом Франко и республиканцами. И фигура Зозули, который поддерживает, к примеру, батальон "Азов", стала закономерно скандальной.

"Этому человеку нет места в нашем клубе"



Как информирует издание Marca, 31-летний украинский форвард остается в статусе свободного агента. Его возможный приезд возмутил болельщиков "Алькоркона". Лидеры фанатского движения резко осудили его возможное присоединение к команде, связав Зозулю с символами нацистской идеологии.

"Роман Зозуля — не просто патриот, он — фашист, который поддерживает батальон "Азов", украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям. Мы считаем, что будет ошибкой для "Алькоркона" подписание трансфера с игроком, который опубликовал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", — цитирует фанатов "Алькоркона" издание AS.

Вот так фанаты бойкотируют переход Зозули в "Алькоркон". Они пишут "Нет трансферу с Зозулей".

Все обвинения в нацизме Зозуля отрицает:

"Они обвиняют меня в том, что я фашист, за поддержку украинской армии против пророссийских террористов. Но я не фашист", — отвечает Зозуля на обвинения со стороны фанатов.

За что критикуют Зозулю?

История со взглядами футболиста — давняя, но в последний раз тема всплыла в 2019 году. Зозуля опубликовал фото в майке с номером 18 на фоне баскетбольного табло с цифрами 14:88.