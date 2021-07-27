Вакцина от коронавируса в таблетках — возможно ли это?

Исследователи рассчитывают, что их изобретение окажется особенно полезным в Африке, где вакцины не выпускают, а жаркий климат и перебои с электричеством делают проблематичными перевозку и хранение традиционных препаратов.

ISR сейчас испытывает свою вакцину против штаммов "Бета" и "Альфа", впервые обнаруженных, соответственно, в ЮАР и Британии.

"Новый препарат меняет правила игры. Ему не нужна "холодная цепочка", его легко транспортировать и распределять, и его прием не требует помощи медиков", — говорит основатель ISR Ула Виндквист, профессор иммунологии шведского Каролингского института — того самого, который присуждает Нобелевские премии по медицине.

Pfizer, например, приходится держать в специальных сосудах при температуре -70°С, иначе вакцина утратит эффективность. Перемещение вакцины из одного рефрижератора в другой по пути от завода до потребителя называют "холодной цепочкой".

Это разительный контраст с нынешними жидкими вакцинами, одобренными ВОЗ, которые требуют особых условий хранения.

В отличие от вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneca, основанных на настоящих РНК и ДНК, в ней используются искусственно созданные белки коронавируса.

Iconovo сотрудничает с исследовательским иммунологическим стартапом ISR из Стокгольма, создавшим вакцину от Covid-19 в виде сухого порошка.

"Вы отрываете вот эту маленькую пластиковую полоску. После этого ингалятор готов к работе. Остается лишь поднести его ко рту, сделать глубокий выдох, пшикнуть и вдохнуть", — поясняет он.

"Он удобен и дешев", — говорит Йохан Ваборг, глава компании, специализирующейся на выпуске ингаляторов для страдающих астмой.

Ее команда надеется, что это крохотное изделие сыграет важную роль в борьбе с пандемией: оно позволит людям никуда не ходить и вакцинироваться на дому.

В белоснежной и полной свежего воздуха лаборатории компании Iconovo в Медикон-виллидж, одном из крупнейших технопарков Швеции на юге страны, химик Иньемо Андерсон демонстрирует тонкий пластиковый ингалятор размером в половину спичечного коробка.

Предстоит еще поработать, чтобы доказать, что порошкообразная вакцина столь же эффективна, как жидкие.

Пока испытания проводились только на мышах, но ISR и Iconovo уже собрали достаточно средств для тестирования на людях. Планируется начать его примерно через два месяца.



Во врачебном сообществе царит сдержанный оптимизм.

Медики говорят, что если испытания закончатся успешно, порошкообразные вакцины произведут революцию в борьбе не только с Covid-19, но и с другими болезнями, от которых необходимо прививаться.

"Это откроет новые возможности для удаленных регионов, и, возможно, наконец избавит людей возить мини-холодильники на своих велосипедах и верблюдах", — заметил Стефан Свартлинг Петерсен, также профессор Каролингского института, а в 2016-2020 годах руководитель медицинских программ Детского фонда ООН.

Он сравнивает происходящее с появлением пищевых продуктов сухой заморозки, которые можно использовать в разных отдаленных местах, где нет электричества.

Пока компании тестируют порошковую вакцину, Стефан Петерсен указал на другое перспективное начинание, претворяемое в жизнь в 10 минутах ходьбы от лаборатории Iconovo.

Компания Ziccum работает над технологией засушки жидких вакцин — как нынешних, так и тех что появятся в будущем, без ущерба для их эффективности.

Вакцины в виде сухого порошка можно будет легко доставлять в развивающиеся страны, и лишь перед самой прививкой разводить в дистиллированной воде.

Новая технология создает возможность применять вакцины самыми разными способами, от назальных спреев до таблеток, считает глава компании Ziccum Йоран Конрадсон.

"Впереди еще много работы. Но в принципе, это возможно", — говорит Конрадсон.

"Зеленая" альтернатива

Компания Janssen, создавшая однодозовую вакцину от Covid-19, в прошлом месяце одобренную к применению в Соединенном Королевстве, уже работает над пилотным проектом по изучению возможностей, которые открывает технология засушки от фирмы Ziccum.