ОИ-2020 | Россия доплыла до золота впервые за 25 лет

В олимпийском бассейне в Токио разыграны четыре комплекта медалей.

Если на дистанции 200 метров кролем у мужчин правили британцы — два первых места у Тома Дина и Данкана Скота, то на 100 метров на спине не было равных российским спортсменам — Евгений Рылов выиграл золото с результатом 51,98. Климент колесников проиграл ему всего 2 сотые и завоевал серебро.

Это первая победа сборной России в олимпийских бассейнах за 25 лет. Последнее до этого дня золото выигрывали Александр Попов и Денис Панкратов еще в бассейнах Атланты в 1996 году. У дубля не было еще дольше — с московской Олимпиады-1980.

У женщин на аналогичной дистанции выиграла мировая рекордсменка австралийка Кейли МакКион, второе место у канадки Кайли Мэсси, бронза — у американки Реган Смит.

Последними из финальных заплывов приняли старт девушки на дистанции 100 метров брассом. Россия была представлена сразу двумя спортсменками — Юлия Ефимова и Евгения Чикунова желали навязать борьбу американкам Якоби и Кинг и южноафриканке Шумейкер.

В итоге американки первая и третья соответственно, второе место за Таней Шумейкер.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.