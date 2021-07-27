СЕГОДНЯ | Эстонские фехтовальщицы начинают поход за второй медалью Олимпиады

Самое интересное за день:

- Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах в 05:25 по таллиннскому времени встретится с командой Польши. В случае успеха наши девушки пройдут в полуфинал и поборются за медали.Состав нашей команды очень боевой - Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу и бронзовая медалистка личного турнира Катрин Лехис.

- В яхтах, в классе "Лазер", эстонец Карл-Мартин Раммо попытается улучшить свое положение после первых двух попыток.

- В 9:00 Яника Лыйв примет старт в заезде на горном велосипеде.

- В 12:40 болеем за Кристин Кууба, которая попытается развить свой успех и выиграть и второй матч бадминтонного турнира.

- Примерно в 13:40 Мартин Аликвее попробует пробиться в финал соревнований по плаванию брассом.

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