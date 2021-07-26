СМИ: исчез авиадиспетчер, посадивший в Минске самолет с Протасевичем

Галегов жил в Минске со своей семьей, в ”Белаэронавигации” он работал как минимум с 2010 года. В начале июля он должен был выйти на смену, но на работе так и не появился, пишет издание.

”Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и переживают: до него невозможно дозвониться, он удалил свои аккаунты в социальных сетях. <…> Но я за него особо не переживаю, думаю, он просто перестраховался и уехал”, — сказал один из коллег диспетчера. Другой сотрудник ”Белаэронавигации” предположил, что Галегов мог поехать к родственникам в Грузию, откуда он ранее переехал в Беларусь.

Заместитель гендиректора ”Белаэронавигации” Иван Герловский утверждает, что диспетчер с июня находится в отпуске, а о его исчезновении или увольнении в организации не знают. После вопроса о том, почему в компании такие долгие отпуска, Герловский сказал: ”Да мы, если честно говорить, звонили, спрашивали, где он находится, как он там <…> Ну, звонили, где живет, у тещи… Этим занимался отдел кадров”.

”Наша Нива” также сообщает, что Галегов и его жена очистили все свои соцсети.

23 мая после в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Посадка произошла из-за сообщения белорусских властей о якобы заложенной на борту бомбе, оказавшемся ложным. На борту был бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. В аэропорту Минска их задержали.

Протасевича в Беларуси обвинили в организации массовых беспорядков, Сапеге вменили организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также разжигание социальной вражды.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Следственный комитет Беларуси сообщал, что они пошли на сделку со следствием.