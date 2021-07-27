Девушка дня. Самая красивая дзюдоистка Олимпиады увозит из Токио медаль и ставит карьеру на паузу
Белодед, которой всего 20 лет, ехала в Токио за золотом, но и бронза далеко не самый плохой результат, пишет "Спорт-Экспресс".
При этом к 20 годам Даша уже выиграла два чемпионата мира (2018 - самая юная чемпионка мира в истории, 2019) и два чемпионата Европы (2017, 2019).
Как отмечает "СЭ", на родине спортсменка очень популярна не только благодаря спортивным результатам, но и учитывая впечатляющие внешние данные.
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