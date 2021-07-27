Девушка дня
27.07.2021, 12:37

Девушка дня. Самая красивая дзюдоистка Олимпиады увозит из Токио медаль и ставит карьеру на паузу

 
Reuters / Scanpix
Сегодня в блоге "Девушка дня" — украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая 24 июля завоевала бронзовую медаль Олимпиады! А 25 июля, как пишет Sports.ru, ее отец и тренер Геннадий Белодед сообщил, что Дарья взяла паузу в спортивной карьере на неопределенный срок.

Белодед, которой всего 20 лет, ехала в Токио за золотом, но и бронза далеко не самый плохой результат, пишет "Спорт-Экспресс".

При этом к 20 годам Даша уже выиграла два чемпионата мира (2018 - самая юная чемпионка мира в истории, 2019) и два чемпионата Европы (2017, 2019).

Как отмечает "СЭ", на родине спортсменка очень популярна не только благодаря спортивным результатам, но и учитывая впечатляющие внешние данные.

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