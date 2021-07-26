МНЕНИЕ | Правительство бессильно. Давайте исправим эту ошибку(67)
Любой, кто хочет, чтобы третья волна коронавируса не была такой жесткой, как предыдущие, должен постараться. Старанием нашего холдинга Ekspress Meedia станет кампания вакцинации, которая начинается сегодня по нашей собственной инициативе.
В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht можно прочитать, что плакаты государственной вакцинационной кампании ”Подставь плечо” были готовы еще в середине мая, а конкурс на их публикацию был объявлен только 1 июля. Любопытно, правда? Сразу было известно, что мы не сможем избежать двух первых волн пандемии, и темп вакцинации очень важен. Уже с конца мая не было никакого дефицита вакцины, но ролики на телевидении и радио начали показываться совсем недавно, а в социальных сетях и вовсе только сегодня (вероятно, этого слишком мало, чтобы оказать какое-то влияние).
Мы не думаем, что такая рекламная кампания — это панацея, чтобы убедить любого, кто выступает против вакцинации или верит в теории заговора. Но скоординированный и своевременный месседж от государства, безусловно, будет работать лучше, чем разрозненные сообщения, которые приходят из разных источников и порой попросту игнорируются.
Информация о коронавирусе и вакцинах постоянно обновляется. К счастью, последние данные подтверждают то, что уже наблюдалось весной: вакцины, используемые в Европейском Союзе, эффективны против серьезных форм заболеваний, они значительно снижают риск умереть. Это касается и нынешнего дельта-штамма.
Согласно матрице рисков Департамента здоровья, которая основана на распространении инфекции и смертельных случаях за последние семь дней, Эстония ”ползет” по нижнему краю — с Иванова дня число заражений растет, но за последние пять недель умерли только три человека. О пользе вакцинации свидетельствует и тот факт, что на прошлой неделе в домах престарелых Эстонии не было очагов заболеваний — жители и сотрудники домов престарелых являются одной из социальных групп, наиболее охваченных вакцинацией в Эстонии.
Если у вас хорошее здоровье, но вы еще не прошли вакцинацию, запишитесь при первой же возможности или обратитесь в центр вакцинации, где вам не нужно записываться на прием. Если вас беспокоит, что вакцина вам противопоказана по причине плохого здоровья (или по каким-то иным соображениям), обратитесь к своему семейному врачу или врачу и обсудите этот вопрос.