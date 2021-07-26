Новости России
26.07.2021, 19:13

"Европа отстает!" Аркадий Дворкович о деньгах, феминизме, влиянии Кремля и латвийских "дочках" Сколково

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Кристина Худенко
журналист, rus.delfi.lv
Foto: Maris Morkans
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE), сменив попавшего под международные санкции Кирсана Илюмжинова. Он же стал председателем инновационного Фонда "Сколково", когда под санкциями оказался Виктор Вексельберг. В Латвию Дворкович приезжать любит, но пять лет назад он стал участником скандала, встретившись с министрами от СЗК.

На днях Аркадий Дворкович снова приехал в Юрмалу, чтобы открыть детский шахматный турнир. Вместе с Даной Рейзниеце-Озолой, которую уговорил бросить политику и пойти в управление мировыми шахматами. На этом мероприятии порталу Delfi удалось поговорить с Дворковичем.

В шахматах Дворкович профессионалом себя не считает, но вся его жизнь окрашена в черно-белую клетку. Родился он в семье международного шахматного арбитра Владимира Дворковича, который входил и в число тренеров Гарри Каспарова. Сам Аркадий одно время был в руководстве Российской шахматной федерации.

Знакомые с Дворковичем оппозиционеры называют его "либералом у власти". С 2008 по 2012 годы он был помощником Президента России Дмитрия Медведева, потом еще шесть лет — зампредседателя Правительства России и председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги". После отставки с поста вице-премьера возглавил FIDE и стал председателем Фонда Сколково — до него обе должности занимали миллиардеры, попавшие под международные санкции. А деньги FIDE на тот момент не хотел хранить ни один западный банк, что парализовало работу Международной шахматной федерации.

В новых ипостасях Аркадий Дворкович активно посещает западные и восточные страны. Европейским "ходом конем", который сделал новый глава Международной федерации шахмат, стало привлечение в этом году на должность управляющего директора FIDE бывшего министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы.

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