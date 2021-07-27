18-летний пловец, который удивил мир, взяв олимпийское золото

Несмотря на то, что он едва смог пробиться в финал, и ему досталась не самая удобная восьма дорожка, в решающем заплыве он обошел австралийца Джека Маклафлина и американца Кирана Смита, взявших серебро и бронзу.

Хафнауи хорошо стартовал и смог сохранить темп, блестяще проплыв последние 50 метров и показав время 3 минуты и 43,36 секунды, что на 3 секунды лучше его персонального рекорда.

"Сначала я очень удивился, что прошел в финал, а теперь не менее удивлен, что получил золото, — признался Хафнауи, — я поверил в это только когда коснулся стенки и увидел, что я первый, но все равно я был очень удивлен, я такого от себя не ожидал".

Спортсмен был настолько поражен случившимся, что даже не догадался принести в бассейн свою командную форму и получил медаль, стоя на подиуме в тренировочной майке и шортах.

Хафнауи — второй в истории член сборной Туниса по плаванию, который принес своей стране олимпийское золото. Ранее это удавалось лишь двукратному олимпийскому чемпиону Усаме Меллули, который также принимает участие в Олимпиаде: он выступит позже в марафонском заплыве на 10 километров.

Кстати, Хафнауи во вторник примет участие в заплыве вольным стилем на 800 метров.

Вклад двух пловцов в командную копилку трудно переоценить: у Туниса за все время участия в Олимпийских играх накопилось лишь пять золотых медалей.

"У меня слезы навернулись на глаза, когда я увидел, как поднимается флаг моей страны и играет национальный гимн. Я испытал такое чувство гордости! — сказал Хафнауи. — Когда я стартовал, я думал не о времени, а о медали, и о том, чтобы поплыть лучше, чем вчера".

Первым пловцом из Туниса, которому удалось выиграть золото в личном зачете, был Усама Меллули.

На его счету три олимпийских медали, и эта Олимпиада, по его собственному признанию, будет для него последней. Но, судя по всему, он передает чемпионскую эстафетную палочку достойному преемнику в лице Хафнауи.

"У нас отличные отношения с Меллули, перед выступлением он пожелал мне удачи, и я желаю ему того же в марафоне на открытой воде, — сказал молодой спортсмен. — Он — настоящая легенда, и я когда-нибудь хотел бы стать таким же".