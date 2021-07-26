26.07.2021, 08:53
13-летняя японка выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге(1)
Reuters
13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине ”стрит”.
Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.
Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.
Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.
Бразильской спортсменке Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Накаями, завоевавшей бронзу, — 16.