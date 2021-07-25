В Финляндии откроется ”академия инфлюенсеров”: студенты получат первую в мире академическую степень по блогерству

В университете прикладных наук Тампере TAMK в январе 2022 года стартует образовательная программа для инфлюенсеров и контент-мейкеров. Она называется Influencers Academy, ”Академия инфлюенсеров”. На курс, рассчитанный на 3,5 года, примут от 20 до 25 начинающих или уже успешных блогеров. За образование им придется выложить из своего кармана 9800 евро в в год или 34300 за все время. Обучение будет вестись на английском языке.

Образовательная программа была подготовлена по заказу компании Edunation, которая занимается продажей и экспортом образовательных продуктов. Примерно два года назад финские образовательные учреждения законодательно получили возможность разрабатывать программы под нужды заказчика.

Основой программы станет обучение азам предпринимательства, а целью студентов будет превратить блогерство в источник дохода. Первые полгода пройдут за разработкой бизнес-плана. Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие стороны существования коммерческой компании. Каждый студент должен будет основать в Финляндии фирму для поддержки своего блога в соцсетях.

В TAMK говорят, что содержание учебного курса может меняться в соответствии с реальными потребностями студентов. Кроме того, для ведения занятий и лекций планируется привлекать большое количество сторонних специалистов, например, финского бизнесмена Петера Вестербака.

В ”Академии инфлюенсеров” будет обучаться и самый популярный инстаграм-блогер Финляндии Йоалин Лаукомаа. На ее аккаунт подписано 3,6 миллиона человек.