"В 2021-м году у Карпина чудовищная статистика. Но кого это интересует?!" Блогер RusDelfi — о назначении уроженца Эстонии главным тренером сборной РФ по футболу(26)
По прошедствии двух суток после назначения в сборную России нового главного тренера эмоции слегка утихли. Ну, Карпин, так Карпин. Раз Мерседес не доехал, по меткому выражению Заремы Салиховой, должен же кто-то руководить. И к самому Валерию вопросов сейчас меньше всего. Считает себя отличным тренером? Хочет
и рыбку съесть и совмещать? Ну и? Такие шансы не часто выпадают. А вдруг грохнет хорватов со словаками, и на Кипре повторит черчесовское 5:0 образца 2019-го года?!
А вот Дюков Александр Валерьевич ответить должен. Нет, если Карпин "грохнет хорватов", то… Нет, все равно действия РПС выглядят крайне непрофессиональными, но будем считать тогда Дюкова фартовым чиновником. Как Мутко, который приводил и Хиддинка, и Черчесова — единственных тренеров России — участников плей-офф ЧМ и ЧЕ. Приводил и поддерживал, несмотря на критику и наличие других вариантов.
А вот если Карпин провалит отбор на ЧМ-22 в Катаре, то хотелось бы, чтобы ушел не он один. Также хотелось бы видеть отставку высших чинов РФС во главе с Дюковым. Это ведь не просто "очередной стрелочник не справился", эта ситуация полностью на совести РФС и лично Дюкова.
Что умеет Александр Дюков еще, кроме как молниеносно реагировать на намеки высшего начальства?!
Если не устраивал Черчесов, его нужно было убирать после 0:5 от Сербии в ноябре 2020-го. Тогда бы времени на поиск нового тренера было — вагон. Но Саламыча оставили, более того, он понемногу начал омолаживать сборную с прицелом на Катар. Три игры в отборе к ЧМ-22 — 6 очков. Стратегически хороший результат, первое-второе место по очкам с Хорватией. Нормальные контрольные игры с Польшей и Болгарией.
А потом — неудача на Евро-20. Все завыли: "Позор-позор-позор", но при трезвой оценке — просто неудача, проиграли более сильным соперникам. Не Финляндии же! Вот им бы уступили — тогда позор без вариантов.
И тут Дюков явил свое незнание футбола второй раз. И разу же — третий! Он, поддержав Черчесова сразу после вылета с Евро… стал ждать! Во-первых, насколько далеко пройдут обидевшие нас Бельгия и Дания. Как будто и так непонятно, что они 1-я и 10-я сборная в мире, а мы в конце третьего десятка, в районе словаков и турок. Во-вторых, что же скажет Путин. Это какая-то высшая форма раболепства, мне лично понять очень тяжело. Тем не менее, то, что Дания не дотянулась до финала (из-за судейской ошибки), а президент России полунамекнул на "перемены", решило судьбу Черчесова. В долю секунды Дюков его панически уволил.
Кого взамен, как теперь выходить на ЧМ — президент РФС откровенно не знал. Он прикрывал в это время свое кресло голландскими исследованиями, показывая, что Перемены — это он, Дюков, предугадываю ваши посылы Владимир Владимирович, обратите внимание! Это называется "выслуживаться". Политически — хитро, а по-футбольному — 4-е и 5-е проявление непрофессионализма.
Дальше пошли варианты замен Черчесова, но выглядели они как-то все… не очень убедительно. Я оживился только два раза — когда прилетел в Москву матерый Бердыев, и когда заговорили про Кунца. Но, похоже, все варианты были блефовые. Никто из тренеров не хотел зайти в российскую сборную, сохраняя шансы быть уволенным через три месяца. Согласился только Валера, причем тоже решил схитрить и совместить приятное с полезным: и сборная, и "Ростов". Чем этот вариант лучше ничего не совмещающего Курбана Бердыева и почему на 3 месяца нельзя было договориться со свободным Юрием Семиным, загадка. А точнее -6-е проявление футбольного непрофессионализма Дюкова.
Остается только одно объяснение: "Валерий Карпин — крутой тренер здесь и сейчас! " Иначе, вся эта ситуация ну совсем уж абсурдна. Разбираемся:
"Спорт-Экспресс" отметил интересную деталь: ВПЕРВЫЕ сборной России будет руководить специалист, который не выиграл ни одного тренерского трофея. Ни в стране, ни за ее пределами. Опыт маловат? Да нет, 12 лет уже практикует Карпин тренерское ремесло…
Второй момент — самый важный. И самый пугающий. Про "сильнейший здесь и сейчас". В календарном 2021-м году Валерий Карпин провел с "Ростовом" 13 официальных матчей. И победил только в ТРЕХ(!!!) из них. Причем, кого? "Тамбов", "Ротор" и тульский "Арсенал". Три последние команды Лиги. Все! Того-же Черчесова критиковали за то, что при нем сборная побеждала лишь в 41% случаев. И вместо него приглашают тренера, у которого с начала года лишь 23%(!) победных матчей и 20% набранных очков! Еще раз: в 2021 году Черчесов из 8 матчей выиграл 4 и проиграл 3, а Карпин из 13 игр выиграл 3 и проиграл 8! И до игры сборной с хорватами "Ростову" играть еще с "Зенитом" и ЦСКА.
Это уже не просто 7-е проявление непрофессионализма Дюковым. Это хуже. Если не выйдем на ЧМ-22, это будет персональная ответственность Дюкова. И надеюсь, Александр Валерьевич ответит в ноябре, если сборная останется за бортом крупных турниров на 1,5 года. Уже сейчас фанаты Валеры (а у него их много) стелят соломки, произнося: "А игроков-то у нас хороших нет"! Нет уж, баста, Черчесов был в такой-же ситуации, и поблажек в этом вопросе никто ему делать не стал. Карпин в случае провала ответит по такому-же гамбургскому счету, что и его предшественник. И даже больше.
Но, чем черт не шутит, а вдруг Валерий Георгиевич выйдет на ЧМ-22 (еще раз напоминаю, Черчесов оставил сборную на 1-2 месте в группе)?! И о себе заявит тогда, и Дюкова спасет. Может не от увольнения (у нас на таких должностях — свои критерии лояльности), но от осознания в глазах болельщиков — МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ, ДЮКОВ ПОКАЗАЛ ВОПИЮЩИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ, МИНИМУМ, СЕМЬ РАЗ. Мяч сейчас на половине Карпина…
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