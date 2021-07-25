"В 2021-м году у Карпина чудовищная статистика. Но кого это интересует?!" Блогер RusDelfi — о назначении уроженца Эстонии главным тренером сборной РФ по футболу

По прошедствии двух суток после назначения в сборную России нового главного тренера эмоции слегка утихли. Ну, Карпин, так Карпин. Раз Мерседес не доехал, по меткому выражению Заремы Салиховой, должен же кто-то руководить. И к самому Валерию вопросов сейчас меньше всего. Считает себя отличным тренером? Хочет и рыбку съесть и совмещать? Ну и? Такие шансы не часто выпадают. А вдруг грохнет хорватов со словаками, и на Кипре повторит черчесовское 5:0 образца 2019-го года?!

А вот Дюков Александр Валерьевич ответить должен. Нет, если Карпин "грохнет хорватов", то… Нет, все равно действия РПС выглядят крайне непрофессиональными, но будем считать тогда Дюкова фартовым чиновником. Как Мутко, который приводил и Хиддинка, и Черчесова — единственных тренеров России — участников плей-офф ЧМ и ЧЕ. Приводил и поддерживал, несмотря на критику и наличие других вариантов.

А вот если Карпин провалит отбор на ЧМ-22 в Катаре, то хотелось бы, чтобы ушел не он один. Также хотелось бы видеть отставку высших чинов РФС во главе с Дюковым. Это ведь не просто "очередной стрелочник не справился", эта ситуация полностью на совести РФС и лично Дюкова.

Что умеет Александр Дюков еще, кроме как молниеносно реагировать на намеки высшего начальства?!

Если не устраивал Черчесов, его нужно было убирать после 0:5 от Сербии в ноябре 2020-го. Тогда бы времени на поиск нового тренера было — вагон. Но Саламыча оставили, более того, он понемногу начал омолаживать сборную с прицелом на Катар. Три игры в отборе к ЧМ-22 — 6 очков. Стратегически хороший результат, первое-второе место по очкам с Хорватией. Нормальные контрольные игры с Польшей и Болгарией.

А потом — неудача на Евро-20. Все завыли: "Позор-позор-позор", но при трезвой оценке — просто неудача, проиграли более сильным соперникам. Не Финляндии же! Вот им бы уступили — тогда позор без вариантов.