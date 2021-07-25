ОИ-2020 | Грузинка Салуквадзе стала первой спортсменкой, выступившей на девяти Олимпиадах. В Сеуле-88 выиграла золото за СССР

Первой Олимпиадой Салуквадзе стал Сеул-1988. Там она взяла золото и серебро, а спустя 20 лет в Пекине принесла медаль независимой Грузии. Тогда весь мир облетели кадры - после соревнований Нино со слезами на глазах обняла свою российскую соперницу Наталью Падерину - Олимпиада шла в период войны в Абхазии, а муж Нино был военным. На Родине такой пацифизм Нино оценили не все, ее не пригласили ни на одно официальное мероприятие – в отличие от пяти других призеров от страны.

На Игры-2016 Нино приехала вместе с 18-летним Цотнэ Мачавариани. Они стали первыми матерью и сыном, которые выступили на одной Олимпиаде. Салуквадзе участвовала в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров дошла до полуфинала, став третьей в квалификации.

Мачавариани показал 29-й результат в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также 15-й результат в предварительных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.

Салуквадзе уже объявила, что соревнования в Токио станут для нее последними.

"Я точно знаю, что девять Олимпиад никто не выдерживает с такой нагрузкой, которая сейчас. Заканчиваю, потому что трудно", - сказала она в Токио. И добавила: "Глаза постарели".