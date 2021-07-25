Российский олимпийский волонтер возмущена поведением соотечественников на Олимпиаде(25)
”К сожалению, они не упускали возможности пошутить над японцами: каждый раз, когда проходили мимо, говорили ”оча, оча” (OCHA — мобильное приложение для иностранцев, приезжающих на Игры — ”Газета.Ru”). Обсуждали, что им будет за ношение российской атрибутики, негодовали по поводу тестов и требований соблюдать социальную дистанцию.
Бывало, что в машину садились больше пассажиров, чем было заявлено, что чревато штрафом для меня как для водителя. Если бы японцы услышали, что впущенные ими, несмотря на пандемию, гости так возмущаются мерами предосторожности, они бы, наверно, очень удивились. Последней каплей был очень насыщенный день с моими соотечественниками. Больше я не хочу работать на Олимпиадах”, — приводит слова Бутовой Russia Today.
Российские спортсмены, участвующие в Токио, не могут соревноваться под флагом своей страны из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и должны выступать как сборная Олимпийского комитета России (ОКР).
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