12-летняя девочка из Сирии побила рекорд Олимпиад, державшийся 53 года

В матче квалификации Хенд Заза встречалась с 39-летней Лю Цзя из Австрии и проиграла со счетом 0-4 (4-11, 9-11, 3-11, 5-11). На этом выступления для юной сирийки в Токио завершились, а представляющая Австрию натурализованная китаянка в первом раунде сыграет с украинкой Ганной Гапоновой, сообщает "Чемпионат".

"Это был отличный урок. В следующий раз я буду ещё усерднее работать, чтобы пройти первый, второй и третий раунды", — цитирует Зазу idnes.cz.

Юную сирийку можно было увидеть на параде открытия Олимпийских игр в Токио — она была одним из двух знаменосцев команды. Хенд — единственная девушка в сирийской делегации из 6 спортсменов, а по новым правилам МОК флаг должны нести мужчина и женщина (это сделано, чтобы подчеркнуть равноправие).

Хенд Заза начала заниматься настольным теннисом уже в пять лет. Сейчас она является чемпионкой Сирии во всех возрастных категориях. Заза успешно преодолела отбор в Токио-2020, в марте прошлого года выиграв западноазиатскую квалификацию в Аммане в борьбе за единственную путёвку на Олимпиаду. В финале на тот момент 11-летняя девочка обыграла 42-летнюю ливанку Мариане Саакян. Хенд — первая сирийская теннисистка, которая отобралась на Олимпиаду.

А в Токио Хенд Заза стала самой юной участницей Олимпийских игр (летних и зимних) за последние 53 года. Свой матч на ОИ-2020 она провела в возрасте 12 лет и 205 дней. За последние 53 года моложе сирийки была только 11-летняя румынская фигуристка Беатриса Хустю на Олимпиаде-1968, сообщает Sports.ru.