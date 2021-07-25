12-летняя девочка из Сирии побила рекорд Олимпиад, державшийся 53 года(4)
В матче квалификации Хенд Заза встречалась с 39-летней Лю Цзя из Австрии и проиграла со счетом 0-4 (4-11, 9-11, 3-11, 5-11). На этом выступления для юной сирийки в Токио завершились, а представляющая Австрию натурализованная китаянка в первом раунде сыграет с украинкой Ганной Гапоновой, сообщает "Чемпионат".
"Это был отличный урок. В следующий раз я буду ещё усерднее работать, чтобы пройти первый, второй и третий раунды", — цитирует Зазу idnes.cz.
Юную сирийку можно было увидеть на параде открытия Олимпийских игр в Токио — она была одним из двух знаменосцев команды. Хенд — единственная девушка в сирийской делегации из 6 спортсменов, а по новым правилам МОК флаг должны нести мужчина и женщина (это сделано, чтобы подчеркнуть равноправие).
Хенд Заза начала заниматься настольным теннисом уже в пять лет. Сейчас она является чемпионкой Сирии во всех возрастных категориях. Заза успешно преодолела отбор в Токио-2020, в марте прошлого года выиграв западноазиатскую квалификацию в Аммане в борьбе за единственную путёвку на Олимпиаду. В финале на тот момент 11-летняя девочка обыграла 42-летнюю ливанку Мариане Саакян. Хенд — первая сирийская теннисистка, которая отобралась на Олимпиаду.
А в Токио Хенд Заза стала самой юной участницей Олимпийских игр (летних и зимних) за последние 53 года. Свой матч на ОИ-2020 она провела в возрасте 12 лет и 205 дней. За последние 53 года моложе сирийки была только 11-летняя румынская фигуристка Беатриса Хустю на Олимпиаде-1968, сообщает Sports.ru.
Сейчас Хенд Заза — пятая в списке самых юных участников летних Олимпиад за всю историю. Самым юным на летних ОИ был греческий гимнаст Димитриос Лундрас, который в возрасте 10 лет и 218 дней участвовал еще на первых Играх-1896 в Афинах, и даже взял бронзу в командном выступлении. На втором месте — итальянская гимнастка Луиджиана Джавотти (11 лет и 301 день на ОИ-1928), третья — датская пловчиха Инге Соренсен (12 лет и 21 день на ОИ-1936), четвертый — итальянская гимнастка Инес Верчеси (12 лет и 99 дней на ОИ-28).
Кстати, в Токио выступает еще один вундеркинд — 13-летняя скейтбордистка из Великобритании Скай Браун. Самой юной участницей Игр в Токио Скай стать не удалось, но она побила рекорд Британии, который еще на Олимпиаде-1928 в 13 лет и 44 дня установила пловчиха Марджери Хинтон.