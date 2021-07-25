Сборная США не смогла завоевать медалей в первый день Олимпийских игр впервые за 49 лет

Вчера на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрывалось 11 комплектов наград, однако американцам не удалось выиграть ни одну награду. К примеру, американские лучники сегодня сенсационно проиграли Индонезии уже в первом раунде смешанного турнира.

”Если честно, я в шоке”, — сказала трехкратный олимпийский призер в стрельбе из лука Брэйди Эллисон.

Тяжелоатлетка Джордан Делакруз в финале в весе до 49 кг сорвала все попытки.

”Сегодня я ожидала, что выиграю медаль”, — отметила Делакруз после выступления.

Первую золотую медаль американцам удалось завоевать только на второй день соревнований — Чейз Калиш выиграл 400 м комплексным плаванием.