На Олимпиаде впервые выступила трансгендерная футболистка

Куинн отыгралa 72 минуты за сборную Канаду по футболу на стадионе ”Саппоро Доум” в среду против Японии. Матч закончился со счетом 1:1.

Куинн написала в Instagram: ”Первый открытый транс-олимпиец, участвующий в соревнованиях. Я не знаю, как себя чувствовать. Я горжусь тем, что вижу себя в составе. Мне грустно знать, что до меня были олимпийцы, неспособные жить своей правдой из-за предрассудков. Я с оптимизмом смотрю на перемены и изменения в законодательстве. Изменения в правилах, структурах и образе мышления. В основном я чувствую, что осознаю реалии. Трансдевушкам запрещают заниматься спортом и это сложно.

Транс-женщины сталкиваются с дискриминацией и предвзятостью, пытаясь осуществить свои олимпийские мечты. Борьба еще не закончена… и я буду праздновать, пока мы все здесь”, — добавила канадка.

Япония и Канада занимают второе и третье места соответственно после победы Великобритании со счетом 2:0 над Чили.

Наряду с Куинн штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард станет второй трансгендерной женщиной, участвующей в Олимпийских играх. Трансгендерные женщины могут участвовать в Олимпийских играх после летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Международный олимпийский комитет (МОК) также изменил свои правила в 2015 году, чтобы позволить спортсменам, перешедшим из мужского в женский пол, участвовать в женских соревнованиях без операции.