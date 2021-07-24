Футзал Франции: соблюдение регламента превыше всего!
Про резонансный перевод «Аньер Вильнев» во второй дивизион буквально на следующий день после завершения чемпионата слышали, наверное, все интересующиеся футзалом болельщики. Проект, создававшийся как серьезный конкурент европейским топ-клубам, в одночасье лопнул, как мыльный пузырь. Степень финансовых нарушений, которые допустило руководство парижского клуба, до сих пор не обнародована, но, если верить инсайдерам, дело касалось серьезных махинаций при выплате зарплат и несоблюдений контрактных обязательств перед игроками и персоналом. Руководство «Аньер Вильнев» пыталось оспорить законность перевода клуба во второй дивизион, но апелляция ничего не дала: изначальное решение было оставлено в силе. Единственной ложкой меда в бочке дегтя для парижан стало сохранение места в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов. Впрочем, учитывая массовый исход топовых игроков из клуба, едва ли они смогут рассчитывать на успешное выступление в еврокубке.
На одном «Аньер Вильнев» карающий меч французских футзальных чиновников не остановился. Уже после того, как был обнародован проект нового сезона, рассчитанный на 12 клубов, стало известно о переводе в низший дивизион ещё двух клубов: «Шаваноз» и «Гарж Джибсон», как ранее «Аньер Вильнев», были наказаны за финансовые нарушения. Подробности в федерации вновь раскрывать не стали, ограничившись лишь общими фразами, и сообщив клубам, что у них есть право на апелляцию. По сути, это право было лишь пустой формальностью, поскольку, как и в случае с парижанами, апелляции провинившимся клубам ничего не принесли.
В конечном итоге, готовый проект нового сезона пришлось корректировать: Лигой было принято решение сократить количество участников до десяти. Таким образом, к восьми оставшимся участникам прошлого сезона присоединятся два новичка – «Этуаль Лаваль» и «Кингерсхайм», а регулярная часть чемпионата будет состоять всего из 18 туров. Стартует сезон-2021/22 18 сентября, а завершается – 14 мая.