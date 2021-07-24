Павла Грудинина исключили из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Решение приняли на основании документов, которые в ЦИК предоставили бывшая супруга Грудинина Ирина и Генпрокуратура РФ. По их данным, у Грудинина есть акции компании Bonto Ltd., зарегистрированной в Белизе, которую он не указал в своей декларации.

По закону кандидаты перед выдвижением должны закрыть иностранные счета, перестать хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, и ”осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов”, сказано в материалах ЦИК.

Сам Грудинин это отрицает. ”Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации [кандидатом в депутаты] у меня нет, не было и не будет”, — заявил Грудинин на заседании ЦИК. Он также сказал, что компания Bontro закрыта с 2019 года, а Генпрокуратура предоставила в ЦИК документы, которые не являются документами из Белиза, пишет ИА ”Закон”.

В КПРФ также считают, что у Грудинина нет иностранных активов.

Павел Грудинин в марте 2018 года участвовал в выборах президента России от КПРФ. Он набрал 11,77% голосов.

В начале 2019 года КПРФ пыталась передать Грудинину депутатский мандат в Госдуме от умершего Жореса Алферова, но получила отказ ЦИК.