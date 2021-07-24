ОИ-2020 | Золото шоссейной велогонки сенсационно отправляется в Эквадор

Решающий момент гонки протяженностью в 234 км произошел за 35 км до финиша, когда Карапасу вместе с американцем Бренданом Макналти удалась атака на подъеме. Вскоре их преимущество достигло 30 с лишним секунд. Бельгиец Ваут Ван Арт возглавил погоню за беглецами и во главе группы едва не настиг их, но Карапасу удалось сохранить силы для решающего рывка и на заключительном подъеме за 5 км до финиша не только сбросить с колеса американца, но и оторваться от других преследователей и одержать сольную победу.