ОИ-2020 | Золото шоссейной велогонки сенсационно отправляется в Эквадор(9)
Решающий момент гонки протяженностью в 234 км произошел за 35 км до финиша, когда Карапасу вместе с американцем Бренданом Макналти удалась атака на подъеме. Вскоре их преимущество достигло 30 с лишним секунд. Бельгиец Ваут Ван Арт возглавил погоню за беглецами и во главе группы едва не настиг их, но Карапасу удалось сохранить силы для решающего рывка и на заключительном подъеме за 5 км до финиша не только сбросить с колеса американца, но и оторваться от других преследователей и одержать сольную победу.
Победитель "Джиро д'Италия-2019" Ричард Карапас стал первым эквадорцем, выигравшим золото Олимпиады в велоспорте. Серебро — у бельгийца Ван Арта, бронзу завоевал недавний победитель "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар. Золото Карапаса стало третьей медалью для Эквадора в истории Олимпийских игр — две предыдущие завоевал ходок Джефферсон Перес в 1996 (золото) и 2008 (серебро).
Эстонские гонщики Пеэтер Пруус и Танель Кангерт не сумели побороться за медали. Кангерт финишировал 46-м. Лучший из россиян — Павел Сиваков — занял 32-е место с почти 8-минутным отставанием от победителя.