Тренер Ефимовой назвал великого чемпиона козлом. Разбираемся почему

Тренер Энели Ефимовой, Хенри Хейн, репостнул в сторис фотографию легенды плавания и многократного чемпиона мира и Олимпиады Майкла Фелпса. Но вот незадача — автокоррекция подводит всех. Вместо фразы "Бог приезжает"(the GOD is coming), он написал "Козел приезжает (the GOAT is coming). Или это было специально?

Дело в том, что GOAT (с англ. — козел) не сильно отличается от G.O.A.T. — это сокращение, которое означает ”величайший из всех времен” — "great of all time". Это тег, который зарезервирован для человека, который считается бесспорным мастером своего вида спорта, величайшим. Вот такая вот разница, которая не дает понять — назвали тебя не очень хорошо, или возвеличили. Такие времена.