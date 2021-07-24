Скандал в финской полиции: сотрудников уволили за поддержку украинского батальона "Азов"

Полиция Восточной Уусимаа отстранила от работы уже третьего полицейского, которого подозревали в связях с праворадикальными кругами. Его имя всплыло во время расследования деятельности целой группы с правыми взглядами, которые обсуждали массовые убийства и должностные преступления.

По данным Yle, подозреваемыми проходят пять полицейских, один охранник полицейского участка и еще семь человек. Полицейские работают или работали в Хельсинки, Восточной Уусимаа и Центральной Финляндии. Двое столичных полицейских уже были уволены ранее.

Третий уволенный, старший констебль полиции Восточной Уусимаа, в 2018 году по просьбе одного из членов созданной в WhatsApp группы без основания проверил данные человека в полицейском регистре и передал их просившему. Человек, которого надо было найти в регистре, снимал члена Вотсапп-группы и его машину перед полицейским участком.

Уволенный констебль считает, что основание у него было. В ходе допроса он сообщил, что в то время была волна краж со взломом у владельцев оружия. Поскольку член Вотсап-группы шел в полицию по вопросу ношения оружия, возникли подозрения, что снимавший его планирует проникнуть к нему домой.

Прокурор в итоге не стал предъявлять констеблю обвинений по этому эпизоду, но признал, что поступок был непродуманным. Полицейский регистр можно использовать только для выполнения непосредственных служебных заданий.

И хотя обвинения не были предъявлены, полиция Восточной Уусимаа сочла проступок констебля очень серьезным. По мнению начальства, это подорвало доверие к тому, что полицейские выполняют свою работу должным образом. У человека, данные которого проверял констебль, не было записей в криминальном регистре. Полиция также попросила прокуратуру еще раз рассмотреть вопрос о предъявлении обвинений уволенному.