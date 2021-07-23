Уроженец Эстонии Валерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболу

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы.

”Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на ЧМ-2022 в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить”, — сказал тренер ”Ростова” в интервью официальному сайту РФС.

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и ”Ростове”.

Валерию Карпину 52 года. Он — воспитанник ДЮСШ Паэмурру и СШКР Таллин (первый тренер — Юрий Шаламов). Выступал за детские сборные Эстонской ССР и на турнирах клуба ”Кожаный мяч”. Выступал за таллиннские "Спорт" и "Звезду". Затем играл за дублирующий состав ЦСКА, после чего в 1990 году перешел в "Спартак". 11 лет провел в Испании, играя за "Реал Сосьедад", "Сельту" и "Валенсию". За сборную России провел 72 матча, забил 17 голов. Заслуженный мастер спорта России (2012 год). С 2017 года является тренером футбольного клуба ”Ростов”.

Карпин сменил на этом посту Станислава Черчесова, уволенного из сборной после Евро-2020.