Литва готовится к худшему сценарию: в Швенченском районе появится городок на 40 000 мигрантов

Глава СОГГ (Служба охраны государственной границы Литвы) Рустам Любаев сказал Delfi, что сейчас ведут переговоры с МИнфином о финансировании этих работ.

"Ситуация на границе трудно прогнозируемая. Мы не знаем, когда и сколько домиков потребуется. <..> Мы должны быть готовы к любому варианту. Худший сценарий — 40 000 мигрантов, мы должны быть к этому готовы", — сказал он.

Директор администрации мэрии Швенченского района Йовита Руденене сказала Delfi, что МВД была предложена территория для оборудования такого городка. Это территория в 16 га в деревне Аугуставас, недалеко от Швенчёнеляй.

"Там есть заброшенные здания, к которым подведен водопровод и канализация. Недалеко есть электроподстанция", — сказала представитель муниципалитета.

Сейчас в Швенченском районе размещены 484 нелегалов (Пабраде, Центр регистрации иностранцев).

Заместитель Любаева Видас Мачайтис сказал, что сейчас проходит конкурс на покупку 219 контейнеров для их установки в Медининкай (на это выделено 4,6 млн евро), но готовится большой конкурс на покупку до 10 000 таких контейнерных домиков. В Медининкай городок должен быть готов к 5 августа. Если купить контейнерные домики к этому сроку не удастся, придется снова разбивать палаточный лагерь.

"Мы не знаем, когда поток мигрантов остановится, надо быть готовым ко всему", — сказал Мачайтис.

40 000 нелегалов — это количество взято не с потолка. О таком количестве недавно говорила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Сейчас главная проблема — не количество, 1800 человек — это не то количество, с которыми Литва не может справиться. Гораздо хуже динамика, ведь мы видим рост в течение нескольких недель и потенциал у этого роста большой", — сказала 15 июля на ЛРТ Шимоните после визита в Грецию.

Глава Frontex во время визита в Литвы Фабрис Леджери сказал, что были опасения, что Беларусь использует против Литвы нелегальную миграцию как политическое оружие, поэтому с прошлой осени за границей Литвы и Беларуси велось наблюдение.