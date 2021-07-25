За рубежом
25.07.2021, 12:40

МНЕНИЕ │ После коронакризиса нас ждет климатический кризис

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Адитья Чакраборти
Kliimastreik Toompeal
Kliimastreik Toompeal
Foto: Priit Simson
Если мы продолжим придерживаться политики нового экстремального индивидуализма, мы разучимся совместно реагировать на социальные кризисы, считает колумнист The Guardian Адитья Чакраборти.


Совсем скоро самые бессовестные комментаторы будут призывать нас ”учиться жить” в условиях климатического коллапса. Совсем скоро парочка особо пробивных министров вздохнёт, что да, мол, выбросы углерода в идеале нужно сократить, но сначала нужно найти компромисс между ”жизнями и средствами к существованию”. Совсем скоро группка консерваторов-тори будет называть кадры очередного внезапного и разрушительного наводнения или смертельной жары ”разжиганием страха”. А когда количество погибших возрастёт, они лишь спросят: ”Не слишком ли мрачноваты репортажи Би-би-си?”
Скоро, безумно скоро дешёвые прививки от COVID-19, грубая подтасовка статистики и копрофагический цинизм, искажавшие британский дискурс с марта 2020 года, превратятся в ещё более крупный и смертоносный климатический кризис. И точно так же, как они стали краеугольными камнями катастрофы, в которую загнала себя Англия на этой неделе, они будут оказывать своё чудовищное влияние и на новый мир.

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