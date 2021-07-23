СЕГОДНЯ | В Токио разыграют 11 комплектов наград, эстонские фехтовальщицы и велогонщики поборются за золото

Стрельба



Именно стрельба на ОИ в Токио - вид спорта #1, потому что именно здесь определится первый чемпион Олимпиады. В 4.45 по таллиннскому времени женщины начнут соперничество в точности стрельбы из пневматической винтовки (двумя часами раньше они определят финалисток). Увы, представительниц Эстонии в этом виде программы нет.

Квалификации

02:30 - женщины, винтовка пневматическая, 10 м: Квалификация

07:00 - мужчины, пистолет пневматический, 10 м: Квалификация

Медали

04:45 - женщины, винтовка пневматическая, 10 м: Финал

09:30 - мужчины, пистолет пневматический, 10 м: Финал

Фехтование



Три часа утра - отличное время, чтобы проснуться пораньше в субботу, сделать себе вкуснейший кофе и припасть к экрану телевизора. Ведь главные медальные надежды сборной Эстонии связаны с нашими шпажистками.

В 1/16 финала (это примерно 4.25 по Таллинну) Эрика Кирпу встретилась с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании). Увы, не в пользу Эрики.

А вот Юлия Беляева и Катрина Лехис продолжают борьбу, выиграв свои поединки. Наши девушки тоже в полном порядке.

Раунды

03:00 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/32 Финала

03:55 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/32 Финала

04:50 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/16 Финала

05:45 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/16 Финала

06:40 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/8 Финала

07:35 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/8 Финала

08:30 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала

09:25 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала

12:00 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала

12:45 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала

Медали

13:30 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

14:15 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

15:00 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал

15:45 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал

Стрельба из лука