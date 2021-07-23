Instagram заблокировал аккаунт издания ”Проект” через два дня после его признания в России ”нежелательной организацией”

На странице ”Проекта” в Instagram в настоящее время опубликовано сообщение о том, что ”эта страница недоступна”. Блокировка мотивировалась неким ”нарушением норм сообщества”, уточнил Баданин. ”В чем заключалось нарушение, кто пожаловался и на что, Instagram ответа не дает”, — написал он.

Издание ”Проект” и его юридическое лицо Project Media, Inc. (”Проект Медиа”) были признаны ”нежелательной организацией” 15 июля.

Журналисты издания, в том числе Баданин, а также Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Мария Железнова были внесены в список СМИ-”иностранных агентов”. Также в список ”иностранных агентов” попали главный редактор ”Открытых медиа” Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналист ”Радио Свобода” (власти РФ внесли эту организацию в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Елизавета Маетная.

29 июня сообщалось, что у Баданина, а также у журналистов ”Проекта” Марии Жолобовой и Михаила Рубина прошли обыски. Обыски проводились по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено в 2017 году после выхода расследования ”Дождя”, главредом которого ранее был Баданин, о бизнесмене Илье Трабере.

Однако сам журналист выражал уверенность, что дело Трабера стало предлогом для репрессий в отношении редакции ”Проекта”. В день их проведения издание опубликовало расследование о собственности семьи главы МВД Владимира Колокольцева.