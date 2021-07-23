Боец ММА экстрадирован в Минск из России. В обход всех норм!

Официально власти России и Беларуси факт экстрадиции Кудина пока не подтвердили. Но об этом Русской службе Би-би-си заявила его адвокат Мария Красова.

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности (он объединяет спортсменов в оппозиции Александру Лукашенко), Кудин находится в минском СИЗО №1, а его экстрадицию осуществляли пятеро белорусских милиционеров из отряда особого назначения.

Алексею Кудину 36 лет, он заслуженный мастер спорта Беларуси, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и победитель открытого чемпионата России по ММА.

10 августа, в первый день массовых протестов против результатов президентских выборов в Беларуси, Кудина задержали в его родном городе Молодечно. По версии стороны обвинения, он оказал активное сопротивление в ходе задержания. Сам Кудин подтверждал, что драка была, но утверждал, что ее инициировали милиционеры.

До 21 августа он сидел под административным арестом, потом его перевели под домашний, предъявив обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

На заседание суда 19 ноября Кудин не явился, и его обвинили в розыск. Друзья бойца распространили фото, где он находится во Франции, однако это была старая фотография, а в действительности Кудин уехал к своим друзьям в Москву.