ПРЯМО СЕЙЧАС | В Токио проходит Церемония открытия Олимпийских игр

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Гребец Тыну Эндрексон и наездница Дина Эллерманн являются знаменосцами сборной Эстонии на открытии Игр. Всего в команде Эстонии 34 спортсмена. Окончательный список участников парада будет объявлен непосредственно перед церемонией. Эстония выйдет на стадион 31-й, после Египта и перед Эсватини (бывший Свазиленд).

Впервые в истории церемония открытия пройдет без зрителей, но журналисты и избранные VIP-персоны смогут ее увидеть. Самыми известными из них являются император Японии Нарухито, первая леди США Джилл Байден и президент Франции Эммануэль Макрон

Токио был выбран городом проведения XXXII летних Олимпийских игр 7 сентября 2013 года на 125-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе (Аргентина). Японская столица опередила по итогам голосования Стамбул (Турция) и Мадрид (Испания). Ранее Токио единственный раз принимал летнюю Олимпиаду в 1964 году.

Изначально соревнования планировались к проведению с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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