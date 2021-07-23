Эстония: пока только утешительный раунд

Опередив четверки из Германии и Норвегии, наши парни проиграли полякам и итальянцам. Отрыв на финише составил почти 8 секунд.

За несколько часов до заезда нашей четверки лучница Реена Пэрнат показала в квалификации результат в 626 очков и в первом рунде на выбывание сразится со словачкой Денизой Баранковой. 1/32 финала у лучниц пройдет 29 июля.

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