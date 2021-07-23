23.07.2021, 07:20
Эстония: пока только утешительный раунд(1)
Фото: Scanpix
Эстонская четверка гребцов в составе Юри-Мика Удама, Аллара Райа, Тыну Эндрексона и Каспара Таймсоо не смогла выйти в финал на дистанции 2000 метров.
Опередив четверки из Германии и Норвегии, наши парни проиграли полякам и итальянцам. Отрыв на финише составил почти 8 секунд.
За несколько часов до заезда нашей четверки лучница Реена Пэрнат показала в квалификации результат в 626 очков и в первом рунде на выбывание сразится со словачкой Денизой Баранковой. 1/32 финала у лучниц пройдет 29 июля.
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