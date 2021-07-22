Китай отказался участвовать в расследовании ВОЗ о происхождении Sars-CoV-2

Китай подверг резкой критике Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в связи с запланированной ею проверкой лабораторий в КНР в рамках дальнейшего расследования происхождения коронавируса Sars-CoV-2. Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил на пресс-конференции в Пекине в четверг, 22 июля, что "крайне удивлен" этому шагу, и обвинил ВОЗ в "пренебрежении здравым смыслом и высокомерном отношении к науке".

16 июля в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести инспекцию лабораторий в Китае в рамках второго этапа расследования причин происхождения Sars-CoV-2. "Независимая экспертная проверка соответствующих лабораторий и исследовательских центров" должны стать приоритетом в расследовании, сказал он.

Версия лабораторной утечки вируса вновь актуальна



Вскоре после начала пандемии появились предположения, что в результате какого-то происшествия вирус из лаборатории Уханьского института вирусологии, где проводят исследования коронарных вирусов, мог случайно попасть в окружающую среду. Власти КНР категорически отрицают такую вероятность.

В январе 2021-го, более чем через год после обнаружения вируса, международная группа экспертов смогла побывать по поручению ВОЗ в Ухане. Ее отчет был обнародован в конце марта, но никаких четких результатов визита ученых не содержал.

Теорию лабораторного происхождения коронавируса ученые классифицировали тогда как "крайне маловероятную". Гораздо более вероятно, что вирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучей мыши через животное, являющееся промежуточным хозяином нового вируса, заявили эксперты.

Однако относительно данных опубликованного отчета быстро возникли сомнения. Многие страны выразили обеспокоенность тем, что эксперты ВОЗ получили отказ в доступе к данным во время их расследования в Китае. Заявление, что версия об утечке вируса из лаборатории была исключена преждевременно, сделал на прошлой неделе и Тедрос Адханом Гебрейесус.

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