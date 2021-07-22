Олимпиадa-2020
22.07.2021, 15:18

ФБР предупреждает о возможном вмешательстве хакеров в Олимпийские игры

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Häkker stock
Häkker stock
Foto: Mana Kaasik
В преддверии летних Игр, которые начнутся в пятницу в Токио, ФБР предупреждает о том, что хакеры и киберпреступники могут попытаться сорвать или иным образом атаковать и без того уже отложенные Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщает The Washington Times.

В понедельник ФБР опубликовало предупреждение о возможных хакерских атаках на объекты частного сектора, прямо или косвенно связанные с предстоящими Олимпийскими играми.

Хотя ФБР заявило, что ему ничего не известно о каких-то конкретных угрозах Олимпийским играм или связанным с ними организациям, его представители отметили, что что существует возможность совершения злонамеренных кибератак, и призвали проявлять бдительность.

ФБР особо предупредило о вероятности использования хакерами распределённых атак типа ”отказ в обслуживании” (DDoS), программ-вымогателей, психологических атак, фишинга или инсайдерских угроз для вмешательства в Олимпиаду.

Хакеры могут стать источниками различных проблем, начиная от прерывания прямых трансляций, краж и утечек частной информации, заканчивая удержанием конфиденциальных данных и отключением инфраструктуры Олимпийских игр.

”Вредоносная деятельность может нарушить многие функции, включая среду вещания СМИ, работу объектов гостеприимства, транзит, продажу билетов или безопасность”, — говорится в пятистраничной памятке, подготовленной ФБР для частного сектора.

"Крупные резонансные мероприятия дают действующим самостоятельно или под эгидой государств киберпреступникам возможность зарабатывать деньги, сеять смуту, повышать свою известность, дискредитировать противников и продвигать идеологические цели, — поясняет ФБР в другом месте этой памятки. — Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут привлечь дополнительное внимание этих лиц, поскольку в связи с запретом на присутствие зрителей эту Олимпиаду впервые можно будет смотреть исключительно по телевидению и на цифровых платформах”.

Для предотвращения хакинга ФБР рекомендовало следовать передовым методам кибербезопасности, вовремя обновлять компьютерные системы, а также поддерживать информирование конечных пользователей и обучать сотрудников.

Перенесённые с прошлого года из-за продолжающейся пандемии коронавируса Олимпийские игры 2020 года будут проходить в Токио и его окрестностях до 8 августа.

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