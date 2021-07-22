ВИДЕО | На детском шахматном турнире в Юрмале сыграл бывший вице-премьер России и глава FIDE Дворкович

"Лошадью ходи, лошадью!" — эмоционально вскрикнул Аркадий Дворкович. Дана Рейзниеце-Озола, загадочно улыбнувшись, предложила ничью. На дружбе и порешили. Так завершилась быстрая игра на четверых с участием руководства FIDE и двух детей, участников фестиваля — Ильи Тестелеца и Агнесы Степании Тер-Аветисян.

Открывая мероприятие, мэр Юрмалы Трукснис напомнил о богатой шахматной истории города-курорта: еще в 1937 и 1939 годах в Кемери на международных шахматных турнирах блистал чемпион Латвии Владимир Петров, который был сослан в Сибирь за критику новой власти, где и погиб. В 2012-2016 годах в Юрмале проходили Мемориалы по быстрым шахматам памяти Петрова.

"Пора это дело оживить, и очень хорошо, что мы это начинаем с детского турнира", — сказал мэр. Вспомнив, как сам в детстве не отходил от доски во время игры своего отца. Трукснис обещал серьезно подумать о том, чтобы назвать в честь какого-то великого шахматиста одну из новых улиц Юрмалы. Он сравнил фестиваль со снежным комом, который начал скатываться с горы, наращивая объемы, а теперь присоединил и поддержку Международной федерации шахмат.

Решение об организации турнира в отеле Lielupe Semarah было принято в рекордные сроки — всего три недели назад, сразу после отмены части ковидных ограничений. На фестиваль могли заявиться дети с 3 до 21 лет из почти 40 стран мира — более ста человек будут играть онлайн, еще почти сотня — вживую. Среди первых заявки подали юные шахматисты из Ганы — получится ли у них добраться до Латвии, пока вопрос, но все мероприятия безопасности организаторы намерены соблюдать. Главными призами турнира станет поездка для победителей на Всемирную Олимпиаду по шахматам в Москву (на церемонию открытия и первый тур), а для участников онлайн-турнира — онлайн-лекции от двух экс-чемпионов мира Антоанеты Стефановой и Руслана Пономарева.