В Литве предложили ввести плату за лечение для непривитых: цена может составить 1700-134 000 евро

Мэр Вильнюса 19 июля на пресс-конференции сказал, что его удивляет то, что за лечение от коронавируса отказывающихся прививаться большие деньги платят из бюджета.

"Мне кажется, надо все расставить на свои места, чтобы люди сами отвечали за свои решения", — сказал Шимашюс.

Больничная касса представила данные о том, сколько стоит лечение от COVID–19. В среднем лечение в больнице стоит 1700 евро. Если человека подключают к аппарату ИВЛ, то стоимость лечения увеличивается до 5000-33 000 евро. А в случае сложного лечения уходят и 134 000 евро.

Несмотря на то, что прививка может избавить от таких больших расходов на лечение, председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас сказал, что парламент не поддержал бы решение ввести плату за лечение непривитых пациентов.

"Некоторые депутаты пробовали узаконить такие обстоятельства — если сам поранился, получил травму пьяный, то бесплатно оказывают только первую помощь, а за остальное лечение надо платить. Коллеги не поддержали этот порядок, равно как я не поддержал бы предложение Шимашюса", — сказал депутат.

Председатель парламентского комитета права и правопорядка Стасис Шедбарас придерживается иного мнения.

"(…) возможен и такой путь. Парламент, приняв такое постановление, может сразу обратиться в Конституционный суд, и до вступления закона в силу, суд скажет, возможны ли такие поправки. Возможен и такой путь", — сказал LNK политик.

Юристы не сомневаются, что непривитый человек выиграет дело в суде, если обжалует требование заплатить за лечение, поскольку оно незаконное.

"Это было бы противоправное действие, в любом случае мы должны смотреть пропорционально ли решение. И именно такой случай — решение не прививаться, оно никак не выбивается из других обстоятельств, первая помощь все равно должна предоставляться", — сказал адвокат Вилюс Мачюлайтис.

Бывший председатель КС Витаутас Синкявичюс также считает, что такое требование — нарушение Конституции.