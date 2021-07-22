Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана ”привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями”. В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан — как украинцев, так и россиян. Например, указывает Генпрокуратура, власти Украины на протяжении семи лет ”поощряли и покрывали” действия националистов и ”националистический террор”, обернувшийся войной в Донбассе . Сами военные действия, утверждает Москва, также сопровождаются многочисленными нарушениями: похищениями граждан, нападениями на гуманитарные конвои, ”беспорядочными обстрелами” гражданской инфраструктуры, пытками. Действия Украины нарушают ряд статей Конвенции о правах человека, утверждает ведомство.

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба ”Россия против Украины” — это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.

В части, касающейся крушения рейса MH17, Генпрокуратура также утверждает, что всю ответственность за случившееся несет Киев. ”Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера ”Боинг-777” авиакомпании ”Малайзийские авиалинии”, выполнявшего рейс MH17 17.07.2014, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства. Государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию”, — говорится в приложении к пресс-релизу.

”Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека”, — говорится в приложении к пресс-релизу.

Подача жалобы на Украину в ЕСПЧ последовала вслед за тем, как Владимир Путин передал право на представление России в суде Генпрокуратуре. Соответствующий указ президент подписал 8 июля. До этого представительством России при ЕСПЧ занимался Минюст.

О передаче полномочий представительства России при ЕСПЧ Генпрокуратуре Путина просил сам генпрокурор Игорь Краснов, писал РБК в марте. В письме к Путину Краснов, в частности, объяснял необходимость этого ”юридической агрессией”, которая, по его мнению, развернута против страны, в том числе в связи с ситуацией на Украине.