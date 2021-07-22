"Полнейшая чепуха". Почему сдавать тесты на антитела к ковиду не имеет смысла

"Наличие антител — это всего лишь половина картины, — подтверждает молекулярный биолог Константин Андреев, сотрудник Медицинского института Северо-Западного университета США. — Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит".

Дело в том, что точность такого тестирования оставляет желать лучшего, а научные исследования последовательно и довольно убедительно демонстрируют, что концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты от Covid-19.

Для сравнения: во всей Британии, население которой больше московского в пять с лишним раз, за все время пандемии тестов на антитела сделали в полтора раза меньше, чем в российской столице (4,3 млн), большинство из них — в прошлом году. В США такую статистику и вовсе централизованно не ведут — даже на уровне отдельных штатов.

Заманчивое предложение пользуется соответствующим спросом. Еще два месяца назад, в середине мая, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что в одной только столице тестов на антитела к Covid-19 было проведено почти 7 млн. Это всего втрое меньше, чем ПЦР-тестов, определяющих наличие самого вируса.

Сайт столичного горздрава обещает, что результаты анализа покажут, "болели ли вы бессимптомно и выработал ли организм иммунитет".

Россия — одна из очень немногих стран, где медицинские учреждения активно предлагают всем желающим сдать тест на антитела к коронавирусу. Бюджеты всех уровней — от федерального до корпоративных — тратят миллионы рублей, оплачивая эти (условно бесплатные) тесты, хотя немало и тех, кто готов раскошелиться самостоятельно.

Фактически это пустая трата денег, но даже не это главное. Опасность состоит в том, что прохождение такого теста может дать человеку иллюзию защиты — в результате чего многие позволяют себе не так строго соблюдать ограничительные меры и в целом совершают более рискованные поступки.

Их результаты крайне ненадежны и не позволяют делать достаточно уверенных выводов о чем бы то ни было — особенно по поводу уровня иммунной защиты человека.

Другими словами, у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса за счет клеточного иммунитета, объясняет эксперт. А может быть и наоборот: например, первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет этот будет хрупким — и окрепнет не раньше, чем в работу вступят другие защитные механизмы.

"Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает, — замечает Андреев. — Страховка его не покрывает — в отличие от тестирования на сам вирус или прививки".

Ни одна страховая компания, по его словам, "не будет платить за то, что не имеет никакого резона". А тест на антитела несет куда больше смысла для ученых, проводящих исторические изыскания, чем для конкретного человека.

Именно так, например, весной прошлого года установили долю бессимптомно переболевших Covid-19 в итальянском городе Во Эуганео — проверив всех его жителей на наличие специфических антител и поняв, кто из них уже встречался с вирусом, а кто нет. Огромную роль анализ на антитела сыграл и в истории с круизным лайнером Diamond Princess: именно так ученые узнали, что на борту лайнера многие перенесли Covid-19 без каких-либо симптомов, даже не заметив болезни.

Если же судить с точки зрения потребителя, ценность результатов такого анализа представляется весьма сомнительной. Антительный тест не годится ни для диагностики инфекции, ни для ее лечения, ни для профилактики Covid-19.

Советы медиков, которые рекомендуют периодически проверять уровень антител — и, если он начал падать, идти прививаться повторно, ученый призывает не слушать.

"Это чепуха полнейшая. Понятно, что кому-то хочется, чтобы все мы тестировались и прививались каждые полгода, а лучше каждый месяц. Но нет таких данных. Это просто бизнес", — уверяет эксперт.

На свой страх и риск