В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке

Отметки о заключении брака и детях теперь могут ставиться по желанию граждан. В числе других необязательных штампов, как и прежде, остаются:

о ранее выданных паспортах и загранпаспорте;

о группе крови и резус-факторе — его можно поставить в поликлинике;

штамп с ИНН (индивидуальным номером налогоплательщика) — его могут поставить в паспорт в налоговой.



Кроме того, в соответствии с новым постановлением при замене паспорта по возрасту (при достижении 20 или 45 лет) старый паспорт остается действительным до получения нового документа, но на срок не более чем 90 дней с момента, когда у гражданина был день рождения.

В пункте о причинах замены паспорта уточнены случаи, когда документ нужно поменять из-за его износа или повреждения. Если в предыдущей редакции говорилось о невозможности использования изношенного паспорта, то теперь правительство конкретизирует, что имеется в виду под повреждениями: это случаи, когда дефекты не позволяют установить подлинность паспорта (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации. Также менять паспорт нужно, когда из-за его износа нельзя однозначно визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию.

Также правительство сократило сроки оформления паспорта: если раньше у чиновников после принятия документов от гражданина было на это десять дней, то теперь паспорт они должны оформить в течение пяти рабочих дней.

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