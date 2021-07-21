СЕГОДНЯ | Сможет ли "Флора" посрамить букмекеров?

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ”Легии” предлагают коэффициент 1.25. Считается, что чемпион Польши превосходит нашего чемпиона во всех компонентах и легко выйдет в следующий раунд отбора к групповому этапу Лиги чемпионов.

Чемпион Эстонии прошлого сезона в самом престижном евротурнире брал участие в 11 случаях и ни разу не смог преодолеть хотя бы один раунд до этого евросезона.

В прошлом году ”зелено-белые” были очень близки к выходу во второй раунд Лиги чемпионов, но потерпели поражение от литовкой ”Судувы”, проиграв ей по пенальти.

А клуб из Варшавы в прошлом сезоне сперва справился с ”Линфилдом” из Северной Ирландии (1:0), но на следующем этапе проиграл в дополнительное время кипрской ”Омонии” 0:2.