"Флора" уступила чемпиону Польши. Ответный матч - через неделю(4)
Поляки открыли счет уже на третьей минуте — отличился Бартош Капустка. В первом тайме еще несколько верных моментов не было реализовано фаворитом из Варшавы.
Во второй половине встречи таллиннцы отыгрались на 53-й минуте — гол на счету Рауно Саппинена.
И все-таки в конце встречи вышедший на замену Рафаэль Лопес смог реализовать свой шанс и вывести "Легию" вперед.
Ответный матч состоится в Таллинне 27 июля в 19:00.
Чемпион Эстонии прошлого сезона в самом престижном евротурнире брал участие в 11 случаях и ни разу не смог преодолеть хотя бы один раунд до этого евросезона.
В прошлом году ”зелено-белые” были очень близки к выходу во второй раунд Лиги чемпионов, но потерпели поражение от литовкой ”Судувы”, проиграв ей по пенальти.
А клуб из Варшавы в прошлом сезоне сперва справился с ”Линфилдом” из Северной Ирландии (1:0), но на следующем этапе проиграл в дополнительное время кипрской ”Омонии” 0:2.