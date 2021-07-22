Девушка дня. На Олимпиаде в Токио выступит самая сексуальная спортсменка мира: где и когда на нее можно посмотреть?

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт станет одной из самых популярных олимпийских спортсменок этого года в Instagram, где у нее почти 2 миллиона подписчиков и тысячи комментариев под каждой публикацией. Правда, как отмечает "Спорт-Экспресс", такой интерес к Шмидт связн скорее не со спортом, а с ее внешностью — подписчики с большей охотой обсуждают ее новые фото в купальнике, нежели успехи на беговой дорожке.

Титул самой сексуальной спортсменки Алиса получила в 2019 году от австрийского журнала Busted Coverage. Тогда ей было всего 19 лет, а из успехов — только серебро юниорского чемпионата Европы в эстафете 4×400 м, причем в сборной Алиса вовсе не была лидером. Однако идеальное тело, модельная внешность и грамотный пиар больше привлекают фанатов, чем победы.

Сейчас у Алисы Шмидт 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, а, например, у лучшей россиянки в этой дисциплине едва ли наберется 20 тысяч. Шмидт сотрудничает с ведущими мировыми брендами экипировки, косметики, сетью отелей и другими компаниями, 70% публикаций в ее аккаунте — рекламные, но подписчики удовлетворяются возможностью наслаждаться привлекательными снимками самой Алисы.

При этом сама Шмидт уверяет, что спорт — главное занятие в ее жизни. Она вошла в четверку участниц Олимпиады от Германии, выиграв серебро национального чемпионата. Правда, медали сборной в Токио, вероятнее всего, ей не видать. В женских спринтерских эстафетах безраздельно правят США, Ямайка, Великобритания и Багамские Острова.



Помимо женской эстафеты 4×400 м, Алиса выступит в смешанной эстафете 4×400 м для мужчин и женщин, которая в этом году впервые будет представлена в Токио. Однако и здесь "СЭ" оценивает шансы Германии как чисто теоретические.