Где и как следить за Олимпиадой в Токио?(4)
Что смотреть?
Токио-2020 — беспрецедентный турнир по многим причинам. Одна из них — это отсутствие зрителей, но японцы обещают полное погружение в Олимпиаду. Чтобы Игры стали ближе, оргкомитет и МОК придумали много всего.
• Ожидается, что объем телепотока в Токио будет в два раза больше, чем в Рио-2016. Сервис трансляций Игр снимет более 9000 часов материала, каналы готовят уникальный контент.
• Виртуальные трибуны — уже привычны в пандемию. Болельщики по всему миру смогут снять 5-секундные видео, которые покажут на больших экранах олимпийских арен.
• На стадионах установят виртуальные карты поддержки — зрители смогут отправлять быстрые реакции, а спортсмены увидят, откуда идет поддержка.
• На некоторых площадках установят специальные экраны для участников — спортсмены свяжутся с близкими сразу после выступлений.
• Впервые в истории все трансляции запишут в разрешении 4K. Операторы используют камеры с поворотом на 360 градусов — оценить можно во время повторов в баскетболе.
• Благодаря технологии 3D-отслеживания и искусственному интеллекту статистику выведут на экран онлайн — это касается даже стремительных забегов на 100 м. Зрители увидят, в какой момент спортсмен набирает максимальную скорость, а когда сбавляет темп.
• В стрельбе из лука опробуют бесконтактное измерение жизненно важных функций. Болельщикам покажут частоту сердцебиения, изменение температуры и любое малейшее колебание в состоянии спортсмена.
• На сайте МОК, в приложении и сайте Токио-2020 запустят виртуальную фан-зону с разными развлечениями: чаты, тесты, фэнтези-играми и челленджами.
Официальный старт Олимпиады-2020 — 23 июля (день церемонии открытия), но соревнования уже начались: 21 и 22-го играют матчи в футболе и софтболе.
Первые три дня — лайт-режим, распределение медалей начнется 24 июля. И до конца Олимпиады (8 августа) каждый день будут разыгрывать от 11 до 34 комплектов.
Все это покажут по телевизору и в интернете. Важно помнить о разнице во времени: у Токио и Таллинна она составляет 6 часов. Местами это внесет неудобства: например, все финалы в плавании пройдут в утренние сессии, которые стартуют в 10:30 по местному времени, а у нас еще будет ночь — 4:30.
А вот медали в легкой атлетике распределяют в течение всего дня: самый ранний старт для Токио зацепит эстонский вечер — это мужская ходьба на 50 км (23:30 тлн), а финал прыжков в высоту с Марией Ласицкене можно увидеть в 13:35 тлн.
К 17:00 по Таллинну все соревнования закончатся.
Где смотреть?
В Эстонии показывать Олимпиаду будет Kanal2 и смежные каналы. Также, как и по всей Европе, правами на показ соревнований обладает канал Eurosport.
Сайт МОК обещает трансляцию, но пока в расписании только эстафета олимпийского огня. Просмотр бесплатный, а сетка вещания у каждого региона — своя.
Для обладателей российский каналов в пакете эстонского кабельного телевидения самым удобным способом будет найти "МатчТВ", "Первый", "Россия". Государственные каналы восточного соседа покажут Олимпиаду в достаточно полном объеме.
Если у вас нет кабельного или ip-ТВ, то можно воспользоваться VPN и смотреть соревнования на сервисе вроде Tele-Sport.