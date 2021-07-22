Где и как следить за Олимпиадой в Токио?

Что смотреть?

Токио-2020 — беспрецедентный турнир по многим причинам. Одна из них — это отсутствие зрителей, но японцы обещают полное погружение в Олимпиаду. Чтобы Игры стали ближе, оргкомитет и МОК придумали много всего.

• Ожидается, что объем телепотока в Токио будет в два раза больше, чем в Рио-2016. Сервис трансляций Игр снимет более 9000 часов материала, каналы готовят уникальный контент.

• Виртуальные трибуны — уже привычны в пандемию. Болельщики по всему миру смогут снять 5-секундные видео, которые покажут на больших экранах олимпийских арен.

• На стадионах установят виртуальные карты поддержки — зрители смогут отправлять быстрые реакции, а спортсмены увидят, откуда идет поддержка.

• На некоторых площадках установят специальные экраны для участников — спортсмены свяжутся с близкими сразу после выступлений.

• Впервые в истории все трансляции запишут в разрешении 4K. Операторы используют камеры с поворотом на 360 градусов — оценить можно во время повторов в баскетболе.

• Благодаря технологии 3D-отслеживания и искусственному интеллекту статистику выведут на экран онлайн — это касается даже стремительных забегов на 100 м. Зрители увидят, в какой момент спортсмен набирает максимальную скорость, а когда сбавляет темп.

• В стрельбе из лука опробуют бесконтактное измерение жизненно важных функций. Болельщикам покажут частоту сердцебиения, изменение температуры и любое малейшее колебание в состоянии спортсмена.

• На сайте МОК, в приложении и сайте Токио-2020 запустят виртуальную фан-зону с разными развлечениями: чаты, тесты, фэнтези-играми и челленджами.

Официальный старт Олимпиады-2020 — 23 июля (день церемонии открытия), но соревнования уже начались: 21 и 22-го играют матчи в футболе и софтболе.

Первые три дня — лайт-режим, распределение медалей начнется 24 июля. И до конца Олимпиады (8 августа) каждый день будут разыгрывать от 11 до 34 комплектов.