Как при помощи вспомогательных природных средств достичь по-летнему мощной эрекции?
Так как 74 % разводов инициировано женщинами, то есть очень много того, что мужчины могли бы делать по-другому, чтобы поддерживать удовлетворенность партнерши. 44 % участвующих в исследовании Института Kinsey констатируют, что их удовлетворенность своей сексуальной жизнью в течение нескольких месяцев сильно снизилось. Звучит как плохое предсказание для развода. Есть такая поговорка: трубы ржавеют, если по ним не течет вода. По данным исследований, 40-70 % мужчин испытывают трудности с преждевременным семяизвержением. У мужчин проблемы двух видов: или слишком быстро наступает кайф или же угасает эрекция. При этом не будем забывать, что женщине для оргазма через точку G требуется примерно 20 минут. Вот и не удивительно, что голубые чудодейственные таблетки виагры чрезвычайно популярны во всем мире.
Как от природы получить виаграподобную помощь для мощной эрекции и высокого либидо?
Помимо способности совершения, пары имеют трудности и в отсутствии вожделения, т.е. низкое либидо. Фундаментом химической промышленности столетиями была природа, сама предлагающая мужчинам афродизиаки для поднятия их сексуальной исполнительности, чтобы эрекция длилась как можно дольше, пенис был твердым и тем самым казался более большим. По данным исследований, благодаря нижеприведенным природным чудодейственным активным веществам, мужчинам довольно легко превратиться в истинного Супермена:
• Женьшень, или Ginseng — действует как антиоксидант, улучшая длительность эрекции, твердость, поднимает либидо и силу оргазма. Особенно действенными являются пищевые добавки на основе женьшеня или гинко билоба, так как последнее еще более интенсифицирует кровоснабжение пениса, обеспечивая быстрое действие.
• TribulusTerrestis — благодаря действующим веществам TribulusTerrestis улучшается кровоснабжение пениса, поддерживая более мощные, жесткие и более длительные эрекции.
• Fenugreek, или пажитник — поднимает сексуальную страсть, возбуждение и усиливает силу оргазмов. Уменьшает время восстановления после сексуального контакта. По исследованиям, аж 82 % мужчин почувствовали подъем либидо, и никто из участников исследования не испытывал негативных побочных последствий.
• L-аргинин — для улучшения нарушений эрекции и подъема сексуальной удовлетворенности. L-аргинин — это самая распространенная пищевая добавка для мужчин: для поднятия сексуального исполнения и все это благодаря своему быстрому действию. Поддерживает увеличение твердости эрекции и поднимает сексуальную страсть и удовлетворенность.
• Растение Maкa, или Перуанский женьшень — поднимает страсть и качество спермы. Мальчики становятся быстрыми пловцами. Особенно эффективно растение Maкa с витамином Е, которое используется для лечения плодовитости у мужчин.
Благодаря действующим веществам Tribulus Terrestis улучшает кровоснабжение пениса и поддерживает более мощные, твердые и длительные эрекции. Содержит 100 % природного происхождения действующие вещества, имеющие доказанное действие: сибирский женьшень, TribulusTerrestis, L-аргинин и Muira puama.
У тебя низкая потребность секса и хочешь, чтобы эрекция была более твердой? Таблетки для эрекции Penisex поддерживают более мощные, твердые и длительные эрекции и поднимают страсть. Помогают улучшить сексуальную жизнь естественным путем! Содержат L-аргинин, который по своим показателям является природным стимулятором быстрой эрекции. Дневное количество в профилактических целях до 3 капсул, для быстрого эффекта 2 капсулы за 30 минут до желаемого эффекта.
• Женьшень, или Ginseng — действует как антиоксидант, улучшая длительность эрекции, твердость, поднимает либидо и силу оргазма. Женьшень поддерживает выделение окиси азота, необходимой для того, чтобы т.н. мышечные судороги пениса расслабились и кровоснабжение в пенисе ускорилось до 8 раз и возникла эрекция. Женьшень столетиями использовали в китайской медицине в качестве создателя страсти и для поддержания эрекции.
• Благодаря действующим веществам Tribulus Terrestis улучшает кровоснабжение пениса и поддерживает более мощные, твердые и длительные эрекции.
• L-аргинин — для исправления нарушений эрекции и поднятия сексуальной удовлетворенности. L-аргинин — это самая распространенная пищевая добавка для мужчин: для поднятия сексуального исполнения и все это благодаря своему быстрому действию. Поддерживает увеличение твердости эрекции и поднимает сексуальную страсть и удовлетворенность
• Muira puama — это природный афродизиак, поднимающий либидо.
Гель для эрекции Maral
Гель Maral — это быстродействующий гель для эрекции. Содержит только натуральные составляющие вещества и является на рынке одним из эффективнейших кремов для эрекции. Увеличивает чувствительность пениса и стимулирует кровоснабжение пениса так, что эрекция становится более сильной, а пенис большим. Действующее вещество — корень мара. Количество: 50 мл. Нанеси крем на пенис. Втирать до полного впитывания крема. Действие за несколько минут.
Быстродействующий гель для мужчин поднимает сексуальную способность и предлагает более мощные наслаждения. Увеличивает чувствительность и кровоснабжение и делает пенис более упругим. Мужчина чувствует себя более сильным и уверенным, что, в свою очередь, поднимает его удовлетворенность.
Благодаря содержащимся в средстве L-аргинину, корню мара, экстракту Muira и женьшеню это быстродействующее средство для возникновения страсти. Применение: 1 ампулу принять за 15-30 минут до желаемого эффекта. Не принимать больше 1 ампулы в течение 24 часов.
Что делать, если семяизвержение наступает слишком быстро?
Мужчинам помогут гели и кремы, задерживающие и удлиняющие семяизвержение т.е. средства Delay и Prolong, дающие мужчине более лучший контроль над собой, а ей более продолжительное наслаждение, не снижая чувствительность обоих партнеров. Нанести на пенис небольшое количество и дать до конца акции полностью впитаться.
Кольца для пениса удлиняют продолжительность эрекции у мужчин
Кольцо для пениса, образно говоря, задерживает кровоснабжение в пенисе, в результате чего эрекция более твердая и длится дольше. Чувствительность мужчины кольцом для пениса не увеличивается, но ее наслаждение удлиняется. Сними кольцо для пениса непосредственно перед кульминацией и оргазм становится намного мощнее.
Вибрирующее кольцо для пениса преобразует мужчину в вибрирующего Супермена, массирующего женщину в эпицентре ее наслаждений т.е. на клиторе. В пенисе возникает пульсирующее ощущение и эрекция более твердая. В любом случае это Win-win для обоих партнеров. На клиторе находится почти 8000 нервных окончаний, и 75 % оргазмов женщин сосредоточено именно на клиторе.
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