Что такое "курзалы" и почему они были так популярны в Эстонии 100 лет назад? Разбирались блогеры RusDelfi

Слово "курзал" пришло в эстонский и русский языки из немецкого — Kursaal или Kurhaus — где kur — от слова курорт, а вторая часть — зал или дом, помещение. Курзалы — это такие центры отдыха и развлечения в курортных городах. Здесь обычно размещали театральные и концертные залы, игровые залы и казино, рестораны, а позже и кинозалы.

Как и само слово, этот архитектурный объект родился в Германии (там их чаще называют "курхаус") в XVIII веке. Одно из главных зданий в известном городе Баден-Баден — кургауз 1822 года. В этом городе в свое время подлечивались Гоголь, Толстой, Тургенев. А курхаус города Висбаден вдохновил Достоевского на роман "Игрок". В местном казино он проиграл все свои деньги.

Во второй половине XIX века свой бум развития получили и эстонские курорты: лечебную грязь нашли в Хаапсалу, Пярну и Курессааре, а в Нарва-Йыэсуу массово строили дачи, водолечебницы и санатории. Уже в конце XIX века в этих городах появились свои курзалы.

Пярну

Построенный в 1880 году, здесь были ресторан и музыкальный салон. Располагается он неподалеку от главного входа на пляж, на участке между лесопарком и старинной грязелечебницей. В 2003 году здание снова было открыто и теперь здесь находится крупнейший трактир Эстонии.





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Нарва-Йыэсуу

Город уникален тем, что здесь было два курзала, пусть и не одновременно. Первое здание было деревянно-кирпичное и построено в 1882 году, но оно згорело в 1910 году. Через два года на его месте уже построили новое здание, которое дошло и до нашего времени, пусть и не в самом лучшем виде.



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Курессааре

Курзал в Курессааре построили в 1889 году. В центральной части курзала располагался ресторан, в правом крыле — летний театр, а в левом — кухонные помещения и служебные кабинеты. В наши дни здесь работает популярное кафе, а второй этаж переделан в гостиницу.





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Хаапсалу