Что такое "курзалы" и почему они были так популярны в Эстонии 100 лет назад? Разбирались блогеры RusDelfi(2)
Слово "курзал" пришло в эстонский и русский языки из немецкого — Kursaal или Kurhaus — где kur — от слова курорт, а вторая часть — зал или дом, помещение. Курзалы — это такие центры отдыха и развлечения в курортных городах. Здесь обычно размещали театральные и концертные залы, игровые залы и казино, рестораны, а позже и кинозалы.
Как и само слово, этот архитектурный объект родился в Германии (там их чаще называют "курхаус") в XVIII веке. Одно из главных зданий в известном городе Баден-Баден — кургауз 1822 года. В этом городе в свое время подлечивались Гоголь, Толстой, Тургенев. А курхаус города Висбаден вдохновил Достоевского на роман "Игрок". В местном казино он проиграл все свои деньги.
Во второй половине XIX века свой бум развития получили и эстонские курорты: лечебную грязь нашли в Хаапсалу, Пярну и Курессааре, а в Нарва-Йыэсуу массово строили дачи, водолечебницы и санатории. Уже в конце XIX века в этих городах появились свои курзалы.
Пярну
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Нарва-Йыэсуу
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Курессааре
* * *
Хаапсалу
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