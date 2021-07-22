Рейн Руутсоо дает отпор: Кылварт говорит о какой-то тайной политике? У нас же нет даже кандидатов, чтобы представить народу!

Мнения мэра объединяет одно: претенциозная невежественность. Этим пропитана и недавно опубликованная в Eesti Päevaleht филиппика, противопоставляющая эстонскую государственность народу, охаивающая её. Кылварт пишет: ”Достойно сожаления, что за 30 лет независимости простые люди не удостоились доверия и уважения некоторых политиков и партий настолько, чтоб хотя бы кандидатура президента страны была представлена подобающим образом. Названа по имени, показана через призму его (или её) свершений и деяний. Предоставив конкретному претенденту на пост президента время и возможность в ходе дебатов представить себя, свои взгляды и цели, а также заслужить одобрение не только политической элиты, но и народа. Обществу необходимы дебаты, поскольку они высвечивают узкие места, дают возможность рассмотреть спорные вопросы с разных точек зрения и найти решения”. У меня просто нет слов! О чем мы говорим?! О тайной политике? Где эти ”анонимные” кандидаты? Идет ли речь о кандидатах в президенты — в смысле ”Закона о выборах Президента Республики”? Ведь у нас еще нет кандидатов в президенты, которых можно было бы достойно представить! Речь же поначалу идет только о кандидатах в кандидаты!