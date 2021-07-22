Рейн Руутсоо дает отпор: Кылварт говорит о какой-то тайной политике? У нас же нет даже кандидатов, чтобы представить народу!(45)
Похоже, мэра Таллинна Михаила Кылварта характеризует наличие исключительного критического мышления. Зачастую оно перерастает в невежественное или злонамеренное издевательство. То Президент Эстонской Республики не обращается к русскоговорящим на их родном языке. То, якобы, тема применения произведенной в путинской России и несертифицированной в Евросоюзе вакцины ”Спутник” излишне политизируется. Мэр даже посчитал возможным провести параллель между работой эстонской полиции и бездушным насилием белорусских полицейских-убийц. Такого рода тактика едина — в русскоговорящих жителях укрепляют имидж ”жертвы”. Задача нападок кажется тоже понятной: поляризация жителей по этническому признаку. Цель — переизбрание Кылварта мэром.
Мнения мэра объединяет одно: претенциозная невежественность. Этим пропитана и недавно опубликованная в Eesti Päevaleht филиппика, противопоставляющая эстонскую государственность народу, охаивающая её. Кылварт пишет: ”Достойно сожаления, что за 30 лет независимости простые люди не удостоились доверия и уважения некоторых политиков и партий настолько, чтоб хотя бы кандидатура президента страны была представлена подобающим образом. Названа по имени, показана через призму его (или её) свершений и деяний. Предоставив конкретному претенденту на пост президента время и возможность в ходе дебатов представить себя, свои взгляды и цели, а также заслужить одобрение не только политической элиты, но и народа. Обществу необходимы дебаты, поскольку они высвечивают узкие места, дают возможность рассмотреть спорные вопросы с разных точек зрения и найти решения”. У меня просто нет слов! О чем мы говорим?! О тайной политике? Где эти ”анонимные” кандидаты? Идет ли речь о кандидатах в президенты — в смысле ”Закона о выборах Президента Республики”? Ведь у нас еще нет кандидатов в президенты, которых можно было бы достойно представить! Речь же поначалу идет только о кандидатах в кандидаты!
Нехватка харизматических личностей
Я был одним из тех, кто создавал институцию президентства в ходе ассамблеи по разработке Конституции Эстонской Республики. С учетом мировой практики не остается сомнений, что идеальной процедуры президентских выборов не существует. Есть, конечно, страны (как наша соседняя), где кандидат в президенты уже пожизненный, и ознакомление с его ”достойными” качествами ежевечерне происходит на многочисленных ТВ-каналах. По моему мнению, Эстонии такой вариант не подходит. В парламентарной республике большая часть смыкающейся с политикой ”домашней работы” и список возможных кандидатов неизбежно оказывается на рабочих столах членов парламента. И, как и прежде, эта ”домашняя работа” делается не особо быстро. По моему мнению, проблема кроется вовсе не в парламенте, а в отсутствии харизматичных личностей, готовых к участию в выборах.
Можно было бы подумать о прямых президентских выборах, предполагающих обилие дебатов, которые отражали бы известные угрозы современного мира. В свете свойственного Кылварту трактования политики, тогда президент получил бы мандат на политическую деятельность. Но в фокусе дебатов тогда окажутся, например, вопросы о будущем русских школ в Эстонии, применение несертифицированного ”Спутника” и т.п. Такой Эстонии я не хотел бы.
Процедуры, основанные на демократических соглашениях, занимают время. В Эстонской Республике для представления кандидата в президенты необходимо заручиться поддержкой как минимум 21 члена парламента. Это непростая деятельность, которая предполагает наличие соглашений. EKRE, имеющая 17 мандатов, выдвинула кандидатом в кандидаты Хенна Пыллуааса, но голосов недостаточно. Еще есть больше месяца, чтобы отсеять возможных кандидатов в кандидаты, и это выглядит достаточно разумным запасом времени.
Требовать представить себя народу, раскрыть свои взгляды и цели в ходе дебатов? Разумно ли вообще организовывать какие-то дебаты кандидатов в кандидаты? В качестве кандидатов представляют все же известных людей, преимущественно ”опробованных” в политической жизни, из числа ключевых лиц разных партий. Речь о необходимости подробнее представить свои взгляды народу — явная демагогия. Каждый гражданин должен знать, что у президента Эстонии нет ни малейшей доверенности для проведения своей политики. Кроме того, эстонское государство и народ настолько малы, что тут ”никто не знает кого-то, кто не знал бы кого-то”.
Желаю Рийгикогу сил для поисков и достижения необходимых соглашений по поводу кандидатов с подходящими личностными качествами и, прежде всего, политическим опытом!
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