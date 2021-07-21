Футбол
21.07.2021, 09:56

Уроженец Эстонии готов возглавить сборную России, но при одном условии

 (42)
Laste jalgpalli võistlus Narvas
Laste jalgpalli võistlus Narvas
Foto: Sergei Stepanov, NPA
Главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину предложили заменить Станислава Черчесова на посту тренера сборной России по футболу.

Стали известны детали переговоров Российского футбольного союза относительно сборной России с главным тренером ”Ростова” Валерием Карпиным.

По данным ”Чемпионата”, Карпин выдвинул условие совмещения работы в сборной с работой в ”Ростове”. Это не устраивает РФС.

Ранее стало известно, что специалист входит в тройку основных кандидатов на пост тренера сборной. Фаворитом является возглавляющий сборную Германии U21 Штефан Кунтц, а резервным вариантом — Курбан Бердыев.

Оставить комментарий Читать комментарии (42)